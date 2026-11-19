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Madrid, 20 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha proclamado ganador del debate contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha advertido de que aunque se ha llevado "los tres puntos" todavía queda el "partido de vuelta".

"Esto es como cuando juegas la Champions y tienes un excelente resultado. No sé si fueron cinco o cuatro a cero, es verdad que los tres puntos nos los hemos llevado, pero queda el partido de vuelta", ha afirmado el líder popular.

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Esto "no ha acabado" y el día de las elecciones "no se puede fallar", ha dicho Feijóo en el hall de la sede del partido en la calle Génova, a donde se ha desplazado tras el debate.

Allí ha sido recibido por parte de su directiva y por decenas de militantes que le han dado la bienvenida con gritos de "se nota, se siente, Feijóo presidente" y "oa oa oa, Feijóo a la Moncloa", con la canción "Blitzkrieg Bop" de Ramones sonando a todo volumen.

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Feijóo ha agradecido el "ánimo", el "impulso" y la "alegría" de los asistentes y también les ha dado las gracias a los que han trabajado para preparar el debate.

Ha dicho que se siente "muy satisfecho" de su actuación y que ha disfrutado porque ha tenido la ocasión "por fin" de poder debatir "de igual a igual" con Sánchez.

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"Creo que hay muchos españoles que también se sienten satisfechos, representados, escuchados y, por qué no, esperanzados", ha dicho el líder del PP, quien ha añadido que ahora ya se ve el final de "la recta con la pancarta de cambio". EFE

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