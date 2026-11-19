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Madrid, 19 nov (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha considerado este jueves que el candidato de su partido a la Presidencia el Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un discurso de "rigor" y "solvencia" frente a "las mentiras, los bulos y el barro" de su contrincante.

En una breve valoración del debate ante los medios tras concluir el cara a cara, Torró, coordinadora general de la campaña del PSOE, ha estimado que Sánchez ha defendido "un proyecto de país centrado en las personas" y en el bienestar de la gente frente a un Feijóo "que simplemente ha estado todo el rato embarrando".

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A su juicio, Sánchez ha representado "la buena política" y se han podido contrastar dos modelos claros para el país: el que defiende el PSOE, de avances y consolidación de derechos, oportunidades y servicios públicos; y el que caracteriza el PP, "de involución, de retroceso, de recortes y motosierra".

A su juicio, se verá "una movilización histórica" para una "remontada épica". EFE