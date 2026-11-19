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El vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha manifestado que las declaraciones del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre sus acuerdos con el PSOE constatan que "Sánchez se ha doblegado a todo para gobernar".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas, con motivo de su participación en un encuentro sobre vivienda y autónomos en la ciudad herculina para presentar las medidas de los populares en esta materia.

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Y es que en una entrevista a El Mundo, recogida por Europa Press, Puigdemont reivindica logros conseguidos en esta legislatura gracias a los acuerdos que alcanzaron con el Gobierno de Pedro Sánchez: "Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España", señala.

"Lo dice todo, nos permite entender por qué España ha funcionado de esta manera, porque Sánchez se ha doblegado a todo lo que se planteaba y porque los españoles han dejado de ser el centro".

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"Porque necesitaba ser el presidente del Gobierno, ha estado dispuesto a ceder todo lo necesario para que nosotros, en lugar de vivir de manera adecuada, haya construido ese muro y cedido todo lo necesario para poder seguir siendo presidente del Gobierno", ha recalcado Bravo.