Madrid, 19 nov (EFE).- El PP ha estrenado esta noche la página web "sanchezmiente.com" para recopilar las "mentiras" del presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, durante el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"¿Cuántas mentiras será capaz de decir Sánchez en el cara a cara? Hemos preparado una web para que puedas comprobar que Sánchez miente en directo", ha avanzado el principal partido de la oposición en redes sociales.
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Su objetivo, según explican, es verificar su discurso en directo con datos y distintas fuentes. EFE
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