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Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El Museo de la FIFA, situado en Zúrich (Suiza), ha organizado una exposición con una selección de objetos originales recogidos durante el Mundial 2026, en el que se impuso España tras derrotar a Argentina en la final, entre ellos una sección del cuaderno táctico de Luis de la Fuente con sus anotaciones para el partido ante Portugal.

Asimismo se exponen una camiseta del centrocampista español Martín Zubimendi, el pantalón que vistió frente a Uruguay el caboverdiano Sidny Lopes Cabral, quien luego marcó el tanto del Mundial contra la Albiceleste con un disparo de rosca.

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También se pueden contemplar imágenes de la cámara que portaba el árbitro esloveno Slavko Vincic en la final, uno de los balones empleados en el triunfo de Inglaterra ante Francia en el partido por el tercer puesto o la botella de agua que usó el noruego Erling Haaland en los cuartos de final frente a la selección de los 'tres leones'.

"Cada Copa Mundial de la FIFA nos deja recuerdos que perduran mucho tiempo después de que termine la competición. Al recopilar y conservar estos objetos, contribuimos a mantener vivas las historias que guardan esos momentos. Nos alegra ofrecer a los visitantes de Zúrich la oportunidad única de contemplar de cerca piezas originales de esta extraordinaria edición que ya forman parte de la historia del fútbol", afirmó Marco Fazzone, director general del Museo de la FIFA. EFE

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