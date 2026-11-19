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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 19 nov (EFE).- La junta directiva del Frigoríficos del Morrazo expresó en la noche de este jueves, a través de un comunicado de prensa, su “profundo malestar” por lo sucedido por la mañana, en el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que será repetido este viernes a primera hora.

“Antes de que se abriera la primera bola, en la retransmisión oficial apareció en pantalla el emparejamiento entre el HC Eivissa y el Frigoríficos del Morrazo. Ese mismo cruce salió después en el sorteo”, denuncia el club presidido por Alberto González.

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La directiva del club gallego se reunió este jueves para analizar lo sucedido durante el sorteo celebrado en la sede de la Federación Española, a quien critica que “aún no haya ofrecido garantías suficientes de transparencia” para el sorteo programado para el viernes.

Por ello, pide públicamente al ente que preside Francisco Blázquez que “aclare lo sucedido, que explique antes del sorteo cómo va a garantizar la transparencia del procedimiento y que adopte medidas acordes con la gravedad de los hechos”.

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La junta directiva del Frigoríficos recuerda que por la mañana trasladó a la Federación Galega de Balonmano su malestar por lo sucedido, lo que motivó que el ente territorial presentara una reclamación ante la Real Federación Española de Balonmano.

“Agradecemos a la Federación Gallega su intervención y la firmeza con la que defendió un derecho que compartimos todos los clubes: competir en igualdad de condiciones y contar con sorteos transparentes. La resolución del Comité Nacional de Competición atribuye lo sucedido a la emisión por error de una grabación de prueba. Esa explicación nos parece insuficiente”, apunta el Frigoríficos.

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En este sentido, el club gallego denuncia que los clubes siguen “sin saber cómo se prepararon las pruebas, con qué criterio se eligieron los emparejamientos y por qué, entre todos los cruces posibles, el que apareció en pantalla antes de abrir las bolas fue precisamente el Eivissa–Cangas, que luego salió en el sorteo”.

El Frigoríficos recuerda que, en febrero de 2025, el Blendio Sinfín ya pidió que se repitiera el sorteo de esta misma eliminatoria al denunciar que “en la retransmisión no se veían ni los bombos ni las bolas, situación que ha sido verificada a través del directo emitido en su día por la Federación Española de Balonmano, que sigue actualmente disponible para su visionado”. EFE

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dmg/apa