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Logroño, 19 nov (EFE).- El torero Diego Urdiales ha logrado el 'XXII Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro', concedido por el Centro Riojano de Madrid, como triunfador de la Feria de San Isidro 2026.

El jurado del trofeo ha resaltado las "magníficas" actuaciones de Urdiales durante la feria madrileña, ha indicado este jueves el Centro Riojano en una nota.

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Diego Urdiales (Arnedo, La Rioja, 1975) recibirá el próximo otoño este trofeo, considerado uno de los más cotizados entre los toreros que acuden a la Feria de San Isidro.

Socios aficionados taurinos del Centro Riojano de Madrid crearon este premio en el año 2000 con el objetivo de reivindicar la denominación 'Rioja' para referirse al traje de luces del color del vino tinto, frente al 'color Burdeos' con el que se conocía entonces.

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Este trofeo ya lo han recibido, entre otros, Antonio Ferrera, Alejandro Talavante, José Tomás, Luis Francisco Esplá, Julián López 'El Juli', Jose María Manzanares, Joselito Adame, Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella, David Mora y Morante de la Puebla. EFE