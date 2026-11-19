Sevilla, 19 nov (EFE).- Un accidente de tráfico provoca este jueves el corte total de la autovía A-4, a la altura de Guarromán (Jaén), en sentido Córdoba, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Este incidente, que ha tenido lugar esta pasada madrugada en uno de los puntos de entrada por carretera a Andalucía, se ha registrado en el punto kilométrico 285 y ha conllevado el desvío por la vía de servicio por la salida 285.
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Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112), la circulación está "condicionada" por el vuelco de un camión en el que no se han registrado heridos. EFE
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