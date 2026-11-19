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Madrid, 19 nov (EFE).- 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha', nueva entrega de esta saga de fantasía y ciencia ficción, llega este viernes a los cines junto a propuestas como las españolas 'El director', basada en una historia real de periodismo, 'El mal padre', protagonizada por Eduard Fernández, o la austriaca 'Rose'.

Rodada para Imax con dirección de Francis Lawrence ('Los juegos del hambre: en llamas'), la historia retrocede 24 años respecto a los acontecimientos de la primera película. Situada en el imaginario y totalitario Panem, donde cada año un grupo de jóvenes elegido por sorteo debe luchar entre sí por la supervivencia. El reparto está encabezado por Joseph Zada, Mckenna Grace ('Cazafantasmas: más allá'), Ralph Fiennes ('Cónclave'), Jesse Plemons ('El poder del perro'), Elle Fanning ('Super 8') y Glen Close ('La bola negra' y 'Atracción fatal').

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El cineasta Dani de la Orden ('Casa en llamas') asegura que "hay gente a la que le interesaba que no se hubiera hecho" este 'thriller' político y periodístico que cuestiona el poder, las presiones y la verdad en los medios de comunicación.

Está protagonizado por David Verdaguer ('Verano 1993'), Alberto San Juan ('Casa en llamas') y Carmen Machi ('La Mesías' y 'Ocho apellidos vascos'), y basado en el libro homónimo del periodista David Jiménez, que fue director de El Mundo.

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Roberto Bueso ('Llenos de gracia' y 'La banda') dirige esta comedia dramática protagonizada por Eduard Fernández ('Marco'), Francesco Carril ('La reconquista'), Adam Jezierski ('Animal') y Meritxell Calvo ('Carlos, rey emperador'). Santiago Balmes, un célebre escritor y académico, tan egoísta como carismático, reúne a sus tres hijos antes de Navidad para pedirles que pasen unos días juntos en la casa costera donde veraneaban durante su infancia.

Amaia Salamanca y Marta Hazas son dos abogadas que protagonizan una relación fraternal fracturada por heridas familiares y una visión diferente del derecho. Sin embargo, se verán obligadas a trabajar juntas para derrotar en los tribunales al bufete de un abogado con el que ambas tienen cuentas pendientes. Luis Arranz ('Zona hostil') dirige este drama judicial y familiar que enseña la realidad de una 'legaltech', ese modelo de empresa que acerca la abogacía a la sociedad a través de nuevas tecnologías.

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Gemma Ferraté ('Todos los caminos de Dios') entrelaza cuatro historias sobre el amor contemporáneo en esta comedia romántica con Barcelona y el día de Sant Jordi como escenario. Natalia Verbeke ('Doctor Mateo'), Javier Rey ('Fariña'), Susana Abaitua ('Patria') y Oriol Pla ('Creatura') son algunos de los actores que protagonizan cuatro relaciones en las que se exploran conceptos como la infidelidad, el poliamor, un flechazo frustrado y una cita a ciegas.

El cineasta austriaco Markus Schleinzer ('Michael') dirige este drama histórico protagonizado por Sandra Hüller ('Anatomía de una caída'), que ha ganado el Oso de Plata por esta interpretación. Ambientada en la Alemania del siglo XVII, este 'western rural' cuenta la historia de una misteriosa persona que llega a una aislada aldea protestante haciéndose pasar por un soldado y reclamando la propiedad de una granja abandonada.

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Esta película del francés Louis Clichy ('Astérix: la residencia de los dioses') es un bello drama hecho en acuarela y en dos dimensiones que relata la infancia de un niño obligado a llevar un corsé metálico -algo que vivió el propio director-. Narrada sin sentimentalismos y con fantasía, consiguió una mención especial del jurado en Cannes y está nominada a mejor película y a mejor película de animación en los Premios del Cine Europeo.

El activista y cineasta palestino Kamal Aljafari ('A Fidai Film') presenta un nuevo documental sobre la destrucción de la Franja de Gaza a través de una mirada hacia el pasado con unas cintas de vídeo de 2001. Así, el director acompaña a Hasan, un guía local, en un recorrido por la Franja que capta una realidad pasada mediante las imágenes olvidadas, y que ahora se ha visto destruida, con el fin de reflexionar sobre la memoria, la pérdida y el paso del tiempo.

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Secuela de 'Ooh La La!', dirigidas ambas por Julien Hervé, esta comedia francesa presenta un lío familiar difícil de desenredar a causa de unas pruebas de ADN que descubren a familiares perdidos. Protagonizada por Christian Clavier ('Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?') y Didier Bourdon ('Un buen año'), estos padres de familia descubrirán que sus antepasados les han legado muchas sorpresas.

En la Londres de principios del siglo XX, Katharine Hilbery (Haley Bennett) es una apasionada de la astronomía que, en pro de perseguir sus sueños, busca evitar el matrimonio concertado que su padre (Timothy Spall) le está preparando con William (Jack Whitehall) y que la obligaría a abandonar sus investigaciones. Dirigida por la iraní Tina Ghavari ('Shadows of Beirut'), la cinta presenta cómo Katherine conoce a una sufragista que la invita a ingresar en Cambridge.

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La actriz Bàrbara Mestanza ('42 segundos') cuenta en este documental, en formato de obra de teatro, dirigido y protagonizado por ella, cómo fue agredida sexualmente en una sala de masajes de Madrid y narra su trauma para responder a una pregunta que todo el mundo le ha hecho: "¿Por qué no hiciste nada?".

Este documental de Daniel Raim se adentra en el mundo íntimo del cineasta japonés Yasujiro Ozu ('Cuentos de Tokio') a través de sus diarios, cuadernos de guerra, cartas, entrevistas y filmaciones inéditas para mostrar cómo transformó pérdidas y traumas en obras perdurables.

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Javi Prada dirige un 'thriller' de terror en el que un asesino en serie, al que da vida Javier Botet ('Las brujas de Zugarramurdi'), busca una nueva víctima. Se topa con una mujer (Clara Alvarado) que no es lo que parece y que provocará un giro en el que víctima y verdugo se cambian los roles.

Luis E. Parés ('La primera mirada') dirige un documental que recorre la historia reciente del flamenco durante la Guerra Civil y la dictadura para recuperar las imágenes, los cuerpos y las voces de quienes vivieron el flamenco en ambos lados de una frontera invisible que dividió a España durante el franquismo.

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El actor Nacho Rubio ('Bendita calamidad') reúne a amigos y compañeros -como Raúl Arévalo o Joaquín Reyes- alrededor de una mesa para reflexionar sobre la identidad, las expectativas asociadas a ser hombre y el peso de la herencia cultural en un documental dirigido por él mismo.EFE

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