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Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El español Carlos Sáinz (Williams) reconoció que no le gusta "ser piloto de pruebas los fines de semana de carrera", pese a que le gusta ensayar reglajes y en el simulador, porque le resulta "frustrante" encarar los grandes premios sin opción alguna.

"Disfruto haciendo tests. Probablemente no haya muchos pilotos a los que les guste, pero a mí sí. Me gusta probar distintos reglajes, probar cosas en el simulador. Siempre siento que aprendo mucho. Pero cuando llega un fin de semana de carrera, lo que me apetece es ganar y pelear por buenos resultados. Y este año no ha habido nada de eso", dijo en la víspera del GP de Las Vegas, que se disputa este fin de semana en el trazado de Las Vegas Circuit Strip.

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"Puedo encajar el golpe una temporada. Ha sido un año extremadamente duro, pero creo que he lidiado con ello con paciencia y digamos que con buen ánimo, he pilotado bien este año y eso me ha ayudado y mi motivación también, pero es cierto que no preveo muchos más años así. Ir a un fin de semana de carreras sin posibilidad de puntuar es muy frustrante", manifestó el piloto madrileño.

"Es mi primera temporada en la que ni siquiera haciendo una carrera perfecta, ejecutándolo todo a la perfección, consigues un punto. Y eso es tremendamente frustrante. Estamos haciendo todo lo que podemos para salir de esta situación el año que viene", añadió Sáinz, quien reconoció que no entiende "cómo McLaren o Red Bull consiguen seguir trayendo siete u ocho mejoras a lo largo del año y nosotros estamos tiesos desde la segunda mejora".

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En este sentido comentó que se ha sugerido un ADUO (mecanismo introducido para ayudar a los fabricantes de motores de Fórmula Uno cuyo rendimiento queda atrás) presupuestario o para las instalaciones de los equipos para que algunos puedan actualizarse, "que tiene mucho sentido".

"Ahora mismo nosotros tenemos que invertir mucho en nuestra infraestructura y en mejorar esas instalaciones para intentar alcanzarles", apostilló. EFE