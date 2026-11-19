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Madrid, 19 nov (EFE).- El portavoz de campaña de Frente Amplio, el ministro Pablo Bustinduy, considera incompleto el cara a cara de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las ausencias de su coalición y de Vox que, afirma, serán fuerzas "decisivas" para formar gobierno.

Preguntado por este debate en una entrevista en la Ser, Bustinduy ha dicho que el sistema político en España ha cambiado y que "todo el mundo sabe que el próximo gobierno va a depender de lo que pase entre el PP y el PSOE" en el cara a cara y del resultado que saquen, pero "también, y de manera decisiva, de las dos fuerzas que no van a estar en el debate hoy".

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"De Vox, que es quien le tiene que aportar los votos y los escaños a Feijóo para que gobierne, y de Frente Amplio, que es quien tiene que sacar el resultado necesario para que la izquierda sume y pueda haber gobierno", ha añadido.

Por ello, considera que estas "ausencias" van a ser igual de importantes en el cara a cara que lo que confronten Sánchez y Feijóo.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha criticado nuevamente que el PSOE haya copiado en su programa para las elecciones generales del 29N medidas de Frente Amplio que Sánchez no ha puesto en marcha esta legislatura.

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"Yo creo que la política es descarnada y se ha instalado también en cierto modo esto del 'todo vale'. Pero lo importante no es una estrategia de 'marketing' electoral o de campaña o de si queda bonito un programa o no queda bonito. Lo importante es hacerlo", ha señalado.

Además, ha censurado los llamamientos del PSOE al voto útil porque, según ha advertido, Frente Amplio está disputándose escaños con Vox en varias provincias. EFE

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