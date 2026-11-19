19/11/2026 La candidata del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el Dijous Bo de Inca. POLITICA PSIB

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La presidenta del Congreso y candidata del PSIB a la cámara baja, Francina Armengol, ha afirmado que en las elecciones generales están "en juego" los derechos al aborto y a la eutanasia y ha reivindicado al PSOE como "el partido de la consolidación de los derechos sociales".

De este modo se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante su participación en las fiestas del Dijous Bo de Inca, su pueblo natal.

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En un día "importante" con este ha querido "pedir el voto a toda la ciudadanía por un tema es que es absolutamente fundamental como son los derechos sociales que están en juego".

"Están en juego el derecho al aborto y la eutanasia. El PSOE tiene claro que hemos sido el partido que hemos avanzando en todos los derechos sociales", ha subrayado.

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La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso ha puesto en valor las medidas aprobadas en favor de las familias monomarentales, las víctimas de violencia machista, los pensionistas o las parejas que viven juntas pese a no estar casadas.

También ha sacado pecho del incremento salarial del 4,5% para los trabajadores públicos en 2027 que fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros o del plus de insularidad para los trabajadores de la administración general del Estado en Baleares.

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"Mejoramos los salarios, las prestaciones y las condiciones de vida para poder tener una vida más digna. El PSOE es el partido de la consolidación de los derechos sociales, de la garantía de ir aumentando estos derechos y por eso pido el voto de la ciudadanía", ha subrayado.

El voto socialista, ha considerado, es "el de la esperanza, la ilusión y seguir creciendo en mejor democracia y derechos para todos". El de la derecha, ha contrapuesto, es el de "los recortes". "Se trata de avanzar o de retroceder 50 años", ha concluido.

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