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Las Palmas de Gran Canaria, 19 nov (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Andrés Rodríguez aseguró este jueves que se encuentra más cómodo como lateral, en ambas bandas, aunque fue anunciado como central a su llegada al conjunto amarillo el pasado verano, procedente del CD Teruel, equipo con el que finalizó contrato.

El polivalente zaguero murciano, de 24 años, ha ido "de menos a más, creciendo como jugador" en las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion, en gran medida por los problemas para encontrar un sustituto en la banda izquierda al lesionado Enrique Clemente.

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Rodríguez se considera "un jugador de equipo", que se guía mucho "por sensaciones", y además de su rendimiento individual, cree que el equipo amarillo va "a mejor, poco a poco, con una dinámica positiva que ayuda a que las cosas vayan más fluidas", tras la llegada del catalán Albert Sánchez al banquillo grancanario.

La Unión Deportiva perdió el pasado domingo en Granada tras un error de José Antonio Caro, pero el defensa murciano asegura que el guardameta andaluz "tiene el apoyo de todo el vestuario, confiamos en él y está muy tranquilo".

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Además, afirma que están enfocando el trabajo "en mejorar la contundencia defensiva y en el balón parado".

Tras esa derrota por 1-0 en el estadio Nuevo Los Cármenes, el equipo amarillo afrontará el próximo domingo una segunda visita consecutiva, al Real Sporting de Gijón, "un rival histórico de la competición", y el zaguero nacido en Lorca considera "un orgullo poder jugar en un campo como El Molinón".

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Andrés Rodríguez ha participado en ocho de los catorce partidos ligueros, cinco de ellos como titular. EFE

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