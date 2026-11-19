Guardar

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha descartado "a día de hoy" pactar un acuerdo de investidura o de legislatura con Junts porque lo ve inviable pero no excluye que ambas formaciones se entiendan en temas sectoriales.

"El PP no tiene que cerrar las puertas a casi nadie, pero sí que es cierto que Junts primero tiene que saber qué quiere ser de mayor", ha dicho Albiol en una entrevista de este jueves en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Preguntado por si una de estas materias en que pueden entenderse es la nueva financiación autonómica, el 'popular' ha apuntado que Cataluña necesita un mejor modelo de financiación y que se tiene que pactar, pero que será un acuerdo "general", no solo con Cataluña, sino con el resto de comunidades.

Respecto a su opinión sobre la 'remigración' de Vox, Albiol aboga por expulsar a los migrantes que cometen delitos: "No podemos coger a los inmigrantes y echarlos a todos, porque además no sería justo. La mayoría han venido a trabajar y a adaptarse".

PUBLICIDAD

Ha expresado que la sociedad española y catalana "no es xenófoba ni racista", sino que explica que lo que no se quiere es que los migrantes delincan.