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Granada, 19 nov (EFE).- El portero del Granada Alberto Flores consideró este jueves que la racha de su equipo, que acumula seis victorias seguidas en LaLiga Hypermotion, radica en el buen trabajo que hacen en “el día a día” y pidió a los suyos no ponerse “límites” porque cree que sería “un error” marcarse un techo.

Alberto Flores reconoció a los medios del club que el Granada está inmerso en “una racha increíble” provocada porque están “trabajando muy bien y creyendo en lo que se hace, lo que se ve reflejado en el campo”.

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“Las vibraciones son positivas y la afición nos está llevando en volandas. Estamos con muchas ganas de seguir y no tenemos otro objetivo que el partido de la semana”, agregó el cancerbero sevillano, que la pasada semana cumplió 23 años y que llegó este curso al Granada procedente del Sevilla.

Alberto Flores resaltó que la clave del buen momento del Granada radica en “el trabajo que se hace en el día a día” y en “la fuerza del vestuario” porque “estar juntos siempre y trabajar muy duro” es lo que permite que “se ganen partidos”.

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“Cuando estás en estas rachas todo viene a favor, pero hay que estar preparados para cuando vengan rachas malas, que llegarán y entonces todo vendrá en contra. Tenemos que estar juntos y seguir juntos venga bueno o venga malo”, expuso el guardameta formado en la cantera sevillista.

Alberto Flores aseveró que no mira la clasificación, en la que marcha tercero el Granada, porque tampoco lo hace “cuando la cosa va mal” debido a que “la liga es muy larga y te puede cambiar todo en un momento”.

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“Tenemos que mirar ya no el próximo partido, sino el próximo entrenamiento. Hay que seguir entrenando fuerte, seguir mejorando y a seguir por esta línea”, sentenció.

“Nos equivocamos si nos ponemos techo. Estamos haciendo las cosas bien, estamos creyendo y creo que no tenemos que ponernos límites, sólo seguir y seguir. Siempre soñamos con cosas buenas, con cosas grandes, pero la clave es el día a día”, añadió el meta del Granada.

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Alberto Flores, que llegó a la titularidad coincidiendo con el inicio de la racha de seis victorias seguidas, es fundamental en el Granada actual al haber encajado sólo un gol en los cinco últimos encuentros y medio. EFE

jag/agr/cmm