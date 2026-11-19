Guardar

València, 19 nov (EFE).- El Valencia afronta el partido de este sábado ante el Rayo Vallecano en Vallecas sin laterales izquierdos disponibles, ya que José Luis Gayà está sancionado y Jesús Vázquez lesionado, por lo que el técnico mexicano Javier Aguirre tendrá que recurrir a una solución de emergencia para cubrir dicha demarcación.

José Luis Gayà cumplirá su partido de sanción tras su expulsión ante el Real Madrid, mientras que Jesús Vázquez sufre una lesión en la musculatura del aductor de la pierna derecha sufrida durante ese mismo partido, en el que entró al terreno de juego después de la expulsión del capitán valencianista, que le impedirá estar disponible.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, Aguirre maneja dos alternativas principales. Una de ellas es Luis Rioja, extremo zurdo que podría retrasar su posición para ocupar el lateral izquierdo. El futbolista andaluz ya ha jugado en esa posición con Carlos Corberán, incluso también lo hizo con Rubén Baraja en alguna ocasión, y Aguirre ensayó esta opción en el partido de Copa del Rey ante el Tavernes.

La otra posibilidad es Pablo Maffeo. El lateral derecho podría cambiar de banda para actuar en el costado izquierdo, una opción que permitiría mantener a un especialista defensivo en esa posición, aunque obligaría a modificar su ubicación habitual.

PUBLICIDAD

La elección supondrá el primer 'experimento' de Aguirre desde su llegada al banquillo valencianista y una de las principales incógnitas en la preparación del encuentro de Vallecas. El técnico mexicano deberá decidir si apuesta por retrasar la posición de Rioja o si cambia a Maffeo a la banda contraria para cubrir una ausencia que le obliga a buscar soluciones.

Una tercera opción, en principio con menos posibilidades, sería reubicar en ese flanco izquierdo a un central zurdo, algo que haría perder profundidad al equipo aunque le daría mayor empaque defensivo.

PUBLICIDAD

Esta semana no ha habido ningún canterano que se ubique habitualmente en esa demarcación que se haya unido a los entrenamientos del primer equipo, una situación que rebaja las opciones de que esa sea la opción elegida. Aguirre, además, ha reducido los minutos que habían tenido los canteranos en la etapa de interinidad de Óscar Sánchez y se ha mostrado más partidario de confiar en jugadores de mayor experiencia. EFE

plm/nhp/cmm