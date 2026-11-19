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Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El Barça comenzó con buen pie la ronda principal de la Liga de Campeones al imponerse este jueves a domicilio al exigente Kielce polaco (24-32), en un encuentro de máxima intensidad física en el que el conjunto azulgrana supo sobreponerse a las dificultades iniciales para acabar imponiendo su ritmo y su solidez defensiva.

Seif Elderaa, máximo goleador del encuentro con seis tantos, protagonizó su actuación más destacada desde su llegada al conjunto azulgrana. Cada vez más adaptado a los mecanismos del equipo de Carlos Ortega, el central egipcio asumió galones en ataque y, junto a Mem, contribuyó a desbloquear el juego ofensivo y liderar la reacción azulgrana.

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El triunfo permite al vigente campeón de Europa situarse con seis puntos en esta segunda fase, a la que accedió con cuatro, fruto de las dos victorias ante el Dinamo de Bucarest, el otro equipo clasificado de su grupo. La nota negativa del encuentro fue la lesión de Petar Cikusa, que tuvo que abandonar la pista tras sentir unas molestias físicas y no pudo regresar al partido.

Empezaba la hora de la verdad. Al Barça le esperaban rivales de otra dimensión y el Kielce se encargó de recordárselo desde el primer momento. El campeón de Europa en 2016 planteó un partido de máxima exigencia física, incómodo y de mucho desgaste, con la intención de imponer su ritmo y llevar el encuentro a su terreno (6-4, min. 9).

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El Barça necesitaba respuestas y las encontró en el talento de Mem y un cada vez más integrado Elderaa, dos de los encargados de romper el corsé de un ataque demasiado atascado. Pero la reacción no se limitó a las individualidades. El vigente campeón elevó sus prestaciones defensivas y encontró en la solidez de su retaguardia el impulso que le había faltado en los primeros compases.

La defensa se convirtió en el mejor antídoto frente al ímpetu del Kielce. Las dudas del arranque dieron paso a un equipo más reconocible, que encontró en el tramo final el momento para asestar el primer golpe. Un parcial de 1-5, culminado por Elderaa con un tanto sobre la bocina, permitió a los azulgranas marcharse a vestuarios con el partido bajo control (14-18).

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El descanso no cambió el guion. Con la lección defensiva bien aprendida, el equipo que dirige Carlos Ortega volvió a la pista dispuesto a explotar las dudas que empezaban a atenazar al Kielce.

Los locales se quedaron sin encontrar el camino del gol durante casi seis minutos y el Barça aprovechó ese apagón para ampliar todavía más la distancia. Con Cikusa y Elderaa llevando la batuta, el conjunto azulgrana encontró la continuidad en su juego y alcanzó su máxima ventaja, poniendo el encuentro muy de cara (18-24, min. 42).

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En el tramo final, el conjunto azulgrana supo gestionar la ventaja, alargar sus posesiones y jugar con el reloj para apagar cualquier intento de reacción local. Con el encuentro ya decidido, Carlos Ortega aprovechó incluso para dar minutos a Sola y San Felipe antes de cerrar un triunfo maduro con el definitivo 24-32.

-Ficha técnica:

24- Industria Kielce (14+10): Milosavljev; Nahi (5, 1p), Vlah (3), Karalek (3), Olejniczak (-), Bos (4), Kounkoud (1), -siete inicial-, Morawski (p.s), Yusuf (-), Kaleta (-), Bakic (-), Latosinsky (-), Rabchynski (3), Monar (5), Jarosiewicz (-).

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32- Barça (18+14): Hernández; Aleix (3, 1p), Mem (5), Elderaa (6), N’Guessan (4), Frade (-), Fernández (1), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Smárason (-), Carlsbogard (2), Janc (3), Sola (-), San Felipe (-), Fàbregas (-), Barrufet (4, 1p) y Cikusa (4).

Parciales cada cinco minutos: 3-3, 6-5, 8-8, 12-11, 14-16, 14-18, (descanso), 16-20, 17-22, 19-24, 20-25, 24-28 y 24-32 (final).

Árbitros: Ivan Pavicevic (MNE) y Milos Raznatovic (MNE). Excluyeron dos minutos a Faruk Yusuf (min.21) por parte del Industria Kielce y a Luis Frade (min.38) por parte del Barça. Mostraron tarjeta roja a Artsem Karalek (min.57) por parte del Industria Kielce.

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Incidencias: Primera jornada de la ronda principal de la Liga de Campeones 2026-2027 disputada en el Hala Legionow de Kielce. EFE

avm/jl