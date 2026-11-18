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Madrid, 18 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "no defiende el ludismo tecnológico" y que la inteligencia artificial (IA) no es una amenaza que haya que frenar, aunque ha defendido regularla para evitar peligros que pueden convertir esta herramienta en un instrumento de discriminación laboral.

Según ha destacado en la jornada 'Metafuturo' de Atresmedia, la IA debe someterse a una gobernanza democrática al servicio del mundo del trabajo, que ha de comenzar por la eliminación de los sesgos de género que introducen los algoritmos diseñados para la selección de personal o para la promoción profesional y las subidas salariales.

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"Si hay algo que es absolutamente un riesgo a efectos algorítmicos es ser mujer, tener más de 50 años y presentarse a un proceso de selección. El algoritmo está diseñado por seres humanos que tienen sesgos", ha dicho al respecto.

"Las mejoras en el empleo también están sesgadas, se hacen con algoritmos y es muy probable que si a una vacante para promocionar en una empresa se presentan dos personas con currículums muy similares, pero una es mujer o una persona migrante con un currículum incluso mejor, es probable que haya una corrección negativa", ha añadido.

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También ha alertado de herramientas de IA, sistemas biométricos y mecanismos de geolocalización que pueden vulnerar derechos fundamentales, así como de una falta de desconexión digital que puede deteriorar la salud e introducir un sesgo a favor de los trabajadores que pasan más tiempo conectados.

En este escenario, además de una regulación que corrija los sesgos, ha abogado por reforzar las actuaciones de control de la Inspección de Trabajo y por incorporar estos asuntos a la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, a quienes pide adaptarse a la transformación digital. EFE

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