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Madrid, 18 nov (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este miércoles que "el futuro de la humanidad depende de la feminización de la revolución digital", pero ha recordado que "toda la revolución digital la han hecho cinco hombres. Todo gira en torno a ellos".

López ha participado en II Encuentro de Mujeres y Tecnología reunido en Madrid parar visibilizar, conectar e impulsar el talento de las mujeres en el sector tecnológico.

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El ministro ha indicado que un ingeniero o un algoritmo pueden trabajar para fabricar el arma mas destructiva del mundo o algo que mejore la salud, "la cuestión es hacia dónde se pone ese esfuerzo, hacia dónde se dirige esa ciencia".

La revolución digital que "han hecho cinco hombres, por cierto bastante machirulos", los cuales dominan la tecnología, "todo gira en torno a ellos, hasta el último proyecto del mundo, hasta el último centro de datos". Esto es así -ha indicado- "pero no es ciencia, es política".

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López ha dicho que esos cinco hombres "están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en una carrera, que no es una carrera, que es un estampida sin normas".

El ministro ha participado en una charla bajo el título "Innovar para cuidar: Mujeres que lideran la inteligencia artificial (IA) en salud", junto a la confundadora y directora científica de Zoundream que utiliza inteligencia artificial para analizar y traducir el llanto de los bebés.

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Los proyectos que lideran mujeres -ha destacado López- "siempre tienen causas sociales, el objetivo de mejorar el mundo", pero hay otros algoritmos que trabajan para "maximizar beneficios a cualquier precio", aunque haya pornografía o prostitución de menores en las redes, a lo que ha advertido que "no vale la pena".

Además, el ministro se ha referido a las empresas y los instrumentos para acompañarlas desde su inicio, con una idea innovadora, hasta que llega al mercado.

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En Europa ha habido "un problema fundamental" de falta inversión privada y de capital de riesgo, que se ha suplido "a base del esfuerzo público" y López ha querido "ponerlo en valor" a lo que ha agregado que "en España hay cientos de empresas que ahora están construyendo un mundo mejor".

La jornada ha reunido a mujeres expertas, empresarias, emprendedoras, científicas y representantes institucionales de ámbitos como la inteligencia artificial, la cuántica, la salud digital, el audiovisual, la comunicación, el emprendimiento y el fomento del talento.

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El evento había sido inaugurado por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, que puso el foco en que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una jornada en la que se reivindica “un mundo más equitativo para las mujeres a través del poder del emprendimiento”.

En su intervención ha destacado la responsabilidad de los poderes públicos para afrontar “los retos que tenemos como sociedad en un mundo tan globalizado y donde el mayor impacto que hay sobre nuestra vida es el de la tecnología y el de la inteligencia artificial”. EFE

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