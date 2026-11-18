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Barcelona, 18 nov (EFE).- Las conservadoras-restauradoras del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), de forma consensuada con los técnicos del Gobierno de Aragón, han documentado en la segunda jornada de trabajo relacionada con las pinturas profanas del Monasterio de Sijena su estado de conservación con fotografías de "altísima resolución".

Fuentes del museo han informado la tarde de este miércoles, una vez finalizada la jornada, que estas fotografías se llevan a cabo en los anversos y reversos de los plafones.

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Las conservadoras-restauradoras hacen este trabajo antes de proceder al embalaje de los paneles para que puedan ser transportados hasta el monasterio oscense en las próximas semanas.

Está previsto que la duración de estas y otras tareas relacionadas con las pinturas profanas se lleven a cabo hasta que el día 2 de diciembre, cuando viajarán hasta Sijena, donde se exhibirán en el monasterio a partir de los primeros meses de 2028.

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Los trabajos de desmontaje de las pinturas profanas, hasta ahora ubicadas en la Sala 17 del museo catalán y que ahora se encuentran en una sala "acondicionada", empezaron a primera hora de la mañana de ayer martes, en una jornada que culminó al mediodía con la desinstalación y bajada de los ocho paneles de las paredes de este espacio.

Una veintena de técnicos del museo, expertos en restauración designados por el Gobierno de Aragón y de la empresa SIT empezaron ayer estos trabajos en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 824/2025, de 27 de mayo de 2025. EFE

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