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Madrid, 18 nov (EFE).- La reina ha subrayado este miércoles la importancia de identificar los indicios que apuntan a la vulnerabilidad de las personas para poder actuar a tiempo y conseguir que millones de pequeños emprendedores no solo puedan salir de la pobreza sino que consigan permanecer alejados de ella de forma permanente y sostenida.

La reina Letizia ha presidido en Madrid un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en el que se ha analizado cómo la información y los datos pueden ayudar a anticipar riesgos y responder a grandes retos globales como la pobreza, la educación y la longevidad.

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Un acto al que ha asistido también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en el que diferentes expertos han debatido cómo transformar los datos en decisiones que mejoren la vida de las personas.

La reina ha señalado el carácter multidimensional de la pobreza y cómo aunque a veces se puede salir de ella, la vulnerabilidad a menudo permanece.

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Por eso, ha destacado cómo hay que identificar los indicios para "actuar a tiempo" y "anticipar para proteger mejor", de tal forma que una investigación en este sentido sea una respuesta a los riesgos que comprometen el desarrollo de los pequeños emprendedores.

La Fundación Microfinanzas BBVA, en apoyo a los emprendedores en situación de vulnerabilidad, ha querido poner de manifiesto con este acto cómo la información recogida sobre el terreno se traduce en oportunidades para los emprendedores y sus comunidades ya que, en un mundo con profundas transformaciones tecnológicas, sociales, climáticas y geopolíticas, hay que anticiparse a los desafíos.

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Expertos en pobreza, educación y longevidad han analizado en este foro cómo podría ser la pobreza del futuro y qué indicadores habrían podido indicar a una persona que estaba empezando a ser vulnerable.

Con este objetivo se ha presentado en este acto 'Impact Lab', una herramienta de investigación para mejorar los productos y servicios financieros y no financieros que ofrece a los emprendedores en situación de vulnerabilidad.​

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Giovanni di Plácido, director de Análisis y Estudios de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), ha explicado cómo "la mayoría de los pobres del futuro no saben que lo van a ser".

En Latinoamérica hay 160 millones de personas en situación de pobreza y 210 millones en vulnerabilidad, lo que supone que casi el 54 por ciento de la población latinoamericana tiene alguna posibilidad cercana, ante un "shock" volver a estar en pobreza, ha señalado Di Plácido.

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Según un estudio de la fundación, las personas vulnerables en 2040 podrían tener perfiles muy distintos a los de la actualidad, con una población que ya en la actualidad está cada vez más envejecida y un mercado que exige una formación continua.

La medición se convierte en una herramienta fundamental para identificar vulnerabilidades, comprender las necesidades de las personas y diseñar soluciones.

Así, según se ha puesto de manifiesto en el foro, el 'Impact Lab' quiere explorar cómo combinar y adaptar soluciones de crédito, ahorro, seguros saneamientos y capacidades digitales. EFE

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(foto) (vídeo)