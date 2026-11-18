14/10/2025 Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procedencia subsahariana, con 13 mujeres y 6 menores de edad. La embarcación habría partido de Gambia hace 8 días. Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press

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El traslado cada vez más hacia el sur de los puntos de salida desde las costas de África Occidental hacia las islas Canarias sumado a la presión migratoria sostenida en esta parte del continente y al buen tiempo para la navegación que tradicionalmente hay en esta época del año hacen temer travesías cada vez más peligrosas en un futuro, según alerta la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La concentración de llegadas en las últimas semanas a Canarias a través de la llamada ruta atlántica de África Occidental "puede explicarse plausiblemente por la interacción entre las persistentes presiones migratorias y las condiciones favorables para las salidas", señala a Europa Press un portavoz de esta agencia de la ONU.

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De acuerdo con los propios pronósticos de la OIM, el mes de octubre se preveían escasos vientos frente a Senegal, Gambia y Guinea Bissau, países a donde se están trasladando en los últimos tiempos las salidas de embarcaciones con destino a las costas canarias, en comparación con los meses siguientes. "En general, el viento escaso favorece olas más bajas, lo que potencialmente crea oportunidades para las personas que ya consideran o se disponen a cruzar para que salgan en un periodo relativamente corto de tiempo", explica este portavoz.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, hasta el 15 de noviembre habían llegado 24.346 migrantes a Canarias, un 65,9% más con respecto al mismo periodo en 2025, en un total de 30 embarcaciones.

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Desde la OIM, coinciden en que aunque en la primera mitad del año las llegadas hasta el archipiélago habían caído se observa un incremento en el segundo semestre, en particular desde septiembre, y precisan que tradicionalmente el último trimestre es el que más llegadas registra --aunque no ocurrió así en 2025--.

"Al contrario de lo que ocurre en el Mediterráneo, los vientos y las condiciones meteorológicas en los países costeros de África Occidental son más favorables en general en los meses de invierno", aclara el portavoz de la OIM.

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RIESGOS PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Así las cosas, en la agencia de la ONU pronostican que en los próximos meses "las condiciones climáticas empeorarán y las travesías se volverán más peligrosas", a lo que se suma el hecho de los puntos de partida de las embarcaciones "se han ido trasladando de forma sostenida más al sur a Guinea, Guinea-Bissau y Gambia en respuesta a la intensificación de los controles fronterizos en los anteriores países de origen", en referencia a países como Marruecos, Mauritania y en los últimos tiempos también Senegal, desde donde tradicionalmente partían las embarcaciones.

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"En conjunto, estas dinámicas podrían contribuir a un sistema de migración menos visible en el Atlántico en los próximos meses, caracterizado por viajes más largos, una mayor inmovilidad en los lugares de tránsito y un riesgo mayor de incidentes no detectados en el mar", precisa el portavoz, en referencia a naufragios pero también al hecho de que los barcos que no consigan llegar a las costas de Canarias podrían quedar a la deriva en el océano.

Quienes intentan llegar desde las costas africanas a Canarias se enfrentan ahora a "distancias más largas para llegar a Canarias y más tiempo en el mar", lo cual "incrementa su exposición a condiciones peligrosas y el riesgo de que los barcos queden a la deriva, lo que convierte en aún más peligrosos viajes que ya de por sí lo eran", advierte el responsable de la OIM.

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En este sentido, desde esta agencia de la ONU defienden la necesidad de proteger a los migrantes a lo largo de todo su recorrido y también "ampliar el acceso a vías seguras y regulares para migrar".

RECLAMAN AYUDA EN TODO EL CAMINO

Asimismo, defienden que "para salvar vidas hace falta una mayor cooperación entre los países de origen, tránsito y destino, no solo acción en el punto de llegada", en referencia en este caso a las Canarias, donde la capacidad de acogida ante la avalancha de llegadas de las últimas semanas se está viendo superada.

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Además de hacer frente a las causas que motivan la migración irregular, esencialmente brindando medios de vida y oportunidades en los países de origen, quienes finalmente optan por emigrar tienen que poder recibir protección y asistencia en su viaje, "no solo cuando lleguen a su destino".

"Afrontar las causas, garantizar protección a lo largo de las rutas y crear vías regulares son prioridades complementarias: juntas, ofrecen una respuesta integral que pone la seguridad y la dignidad de las personas en el centro", resume el portavoz de la OIM.

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También coincide en la necesidad de abordar las causas en la raíz del fenómeno migratorio la directora ejecutiva del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), Beatriz de León, para quien no debería sorprender lo que está sucediendo en estos momentos ya que es algo que "pasa todos los años".

"Mientras haya jóvenes que no piensen que tengan alternativas en sus países van a seguir viniendo", advierte en declaraciones a Europa Press, esgrimiendo que por ello se debe trabajar para mejorar la situación en los países de origen y que no sientan que "no tienen otra posibilidad que salir".

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De León alerta también del traslado hacia el sur de los puntos de partida y subraya que lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio empujó a muchos subsaharianos "a buscar otras vías". Asimismo, deja claro que no se puede "dar por hecho" que la colaboración de los países desde los que salen las embarcaciones, como ocurre ahora con Senegal, van a seguir colaborando en la interceptación de migrantes en todo momento.

"Hacen faltas políticas más a largo plazo", afirma, y también saber "anticipar" que pueden producirse este tipo de "picos" y actuar en consecuencia cuando se sabe que van a producirse para evitar que pillen "desprevenidos".