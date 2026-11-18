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Madrid, 18 nov (EFE).- Las grandes infraestructuras deportivas buscan nuevas fórmulas para rentabilizar sus instalaciones más allá de los días de partido. La clave está en convertirse en espacios de ocio, entretenimiento y actividad económica integrados en las ciudades.

Un estadio puede concentrar miles de aficionados durante un partido, pero ¿qué ocurre los otros 350 días del año?, una duda que se planteó durante la tercera edición de Estadios Summit en el Riyadh Air Metropolitano.

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El objetivo es dejar de depender exclusivamente de los aproximadamente 15 días de fútbol al año y convertir los estadios en espacios vivos durante todo el calendario. Esta cuestión protagonizó una mesa redonda moderada por Javier Sobrino, experto en inversiones, innovación y estrategia, en la que participaron profesionales del sector como Jorge Betancor, director general de Populous en España.

Arquitecto y responsable de proyectos vinculados al diseño de grandes infraestructuras deportivas, Betancor participó en estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, el Etihad Stadium y el centro de entrenamiento del Deportivo de La Coruña. Durante el debate puso sobre la mesa otro interrogante: ¿cómo serán los aficionados dentro de diez o quince años? La evolución de sus hábitos de consumo obligará a los clubes a anticiparse a nuevas demandas y experiencias.

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El Tottenham diseñó su estadio para combinar fútbol y conciertos, mientras que el Fulham buscó integrar su instalación en la vida cotidiana del barrio, con espacios comerciales y de restauración. El objetivo es que el estadio tenga utilidad incluso cuando no hay competición.

Esta transformación también afecta al diseño arquitectónico. Javier Doña, de Grandstand JD, defendió la necesidad de construir estadios icónicos que generen atracción e ingresos, pero que también se ajusten al presupuesto y al modelo de explotación.

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La conclusión es que los estadios del futuro no podrán limitarse a acoger partidos. Tendrán que ofrecer experiencias, generar negocio y formar parte de la ciudad durante los 365 días del año. EFE

igg/jl