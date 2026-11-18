Guardar

Madrid, 18 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este miércoles un juicio a un militar de la Base de las Fuerzas Armadas de Colmenar Viejo por un presunto delito de estafa continuada a otros miembros del cuerpo castrense a los que prometía "devolver toda la inversión" tras hacerse pasar por bróker.

El Ministerio Público ha solicitado una pena de prisión de cuatro años y medio frente a los cinco años que pide la acusación particular.

PUBLICIDAD

Los hechos se remontan a 2018 cuando el procesado presuntamente se hizo pasar ante sus compañeros de trabajo por un reputado bróker que obtenía altos rendimientos en bolsa, pese a carecer de la autorización y los conocimientos necesarios para operar en el mercado de valores y acumular pérdidas como aficionado desde 2017.

En esta línea han testificado varias de las personas que denunciaron al militar y han relatado el modus operandi a través del cual habrían sido presuntamente estafadas.

PUBLICIDAD

Primero les citaba en su casa para explicarles que podrían ganar un 3,7 % de beneficio al mes. Una vez hacían la inversión, el acusado les pagaba una suma ajustada al dividendo pactado por contrato durante los primeros meses y, al poco tiempo, les informaba de que no podría hacer más pagos.

La Fiscalía y las acusaciones particulares han destacado que en 2018 fue un mal momento para llevar a cabo inversiones en bolsa por el panorama arancelario a nivel internacional y han cuestionado la procedencia de esos primeros beneficios que habrían recibido las víctimas.

PUBLICIDAD

Asimismo, los testigos han asegurado que desconocían el riesgo de estas inversiones y han dicho que el acusado les prometía que se les devolvería de forma íntegra la inversión, tal y como figuraba en el contrato.

Y uno de ellos ha añadido: "Si llegaba a perder el dinero, él iba a responder con su capital el total del fondo invertido".

Sin embargo, han relatado que cuando intentaron que se les devolviesen las inversiones, dado que no habían obtenido más beneficios, el acusado se negaba a devolverlas.

PUBLICIDAD

De este modo, el militar logró reunir un total de 162.610 euros, que en su mayoría desvió para su propio beneficio en lugar de gestionarlos según lo pactado, y tan solo empleó 54.904 euros en operaciones bursátiles erráticas y de alto riesgo para intentar compensar sus propias pérdidas, ocultando en todo momento a las víctimas la situación real de su dinero.

El juicio continuará este jueves con más testificales. EFE