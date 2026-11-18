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Madrid, 18 nov (EFE).- El miércoles se mantendrá la inestabilidad, con precipitaciones prácticamente generalizadas, situación de la que se librarán solo en el extremo sureste y Baleares, donde habrá intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias; y el viento soplará moderado en la península, con rachas fuertes en el norte y sureste peninsular y Baleares.

La situación de inestabilidad estará dominada por la circulación atlántica y el paso de frentes por la península y Baleares, que dejarán precipitaciones, con los mayores acumulados de agua en Extremadura, serranía de Cuenca y el oeste del sistema central y de Galicia, donde las precipitaciones podrán ser persistentes, con acumulaciones significativas y puntualmente fuertes.

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Se registrarán brumas y nieblas matinales en el Pirineo y entornos de montaña de la vertiente atlántica que podrán ser localmente persistentes.

En las montañas del extremo norte se esperan nevadas débiles, con la cota por encima de los 2.000/2.400 metros, que podrá bajar en torno a los 1.500 metros en la Cantábrica occidental.

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En Canarias se registrarán cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las islas montañosas, donde habrá intervalos nubosos. Ascenso ligero de las temperaturas; viento alisio moderado.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad sudeste, en el resto no se esperan cambios. Las mínimas descenderán en el cuadrante noroeste peninsular y área cantábrica, y aumentarán en la mitad sureste, de forma notable en Andalucía y el sureste. Pocos cambios en el resto de la Península.

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El viento soplará moderado del oeste y suroeste en la Península y Baleares; en interiores del tercio nordeste será flojo, y alcanzará intensidades fuertes en Baleares y los litorales de Galicia, Cantábrico y sureste.

Se prevén rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y montañas del norte, centro y este peninsular, que podrán afectar a litorales de Alborán y las mesetas.

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- GALICIA: cielos nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, localmente persistentes en el interior de Pontevedra. Temperaturas mínimas en descenso generalizado; máximas con descensos ligeros o con pocos cambios.

Vientos moderados con intervalos fuertes, y rachas muy fuertes en el litoral al norte de Finisterre.

- ASTURIAS: cielos nubosos, con algún claro ocasional. Precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas mínimas en descenso generalizado y máximas sin cambios, salvo ligeros descensos en las comarcas del Eo y Navia.

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Vientos moderados con intervalos fuertes, con rachas muy fuertes en la mitad occidental y en zonas elevadas de la Cordillera, y también en el litoral.

- CANTABRIA: cielos nubosos, con claros intermitentes. Precipitaciones débiles o moderadas. Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en el extremo sur; máximas sin cambios significativos. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

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- PAÍS VASCO: cielos nubosos, con claros intermitentes. Precipitaciones débiles o moderadas, que podrán ser intensas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios en el norte y en ligero ascenso en Álava. Vientos flojos a moderados.

- CASTILLA Y LEÓN: probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en el oeste y mitad sur, pueden ser persistentes en zonas de montaña y en el extremo suroeste.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso o sin cambios. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas.

- NAVARRA:cielos nubosos. Precipitaciones débiles ocasionales y dispersas, especialmente en la mitad norte. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso generalizado. Vientos flojos variables.

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- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles ocasionales, más intensas y frecuentes en la sierra, sobre todo en la parte occidental. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero o moderado ascenso.

Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en la sierra, a veces flojo y variable en el valle medio y bajo de Ebro.

- ARAGÓN: intervalos nubosos y precipitaciones moderadas en el Pirineo y el suroeste del sistema Ibérico, que no se descartan más débiles y dispersas en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en ascenso o con algunos cambios.

Viento moderado en zonas altas del sistema Ibérico y Pirineo, ocasionalmente fuerte y con probabilidad de rachas muy fuertes; en el valle del Ebro, flojo ocasionalmente moderado; en el resto, flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo nuboso en el Pirineo y, en el resto, poco nuboso, con aumento a intervalos nubosos. Precipitaciones débiles en el Pirineo de Lleida, que no se descartan en el resto de forma más dispersa, exceptuando el litoral y prelitoral de Girona.

Temperaturas mínimas en ascenso o con pocos cambios; máximas en ascenso, salvo en el tercio norte. Viento flojo, con intervalos de intensidad moderada en el prelitoral y litoral centrales; probabilidad de rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo y en el Montseny.

- EXTREMADURA: probabilidad de brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de sierra. Muy nuboso o cubierto con precipitaciones moderadas, que pueden ser persistentes y con acumulados importantes en Cáceres y norte de Badajoz.

Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, excepto en el noroeste; máximas en ligero a moderado ascenso en el sur y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Viento moderado a fuerte.

- COMUNIDAD DE MADRID: probabilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Sierra. Cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones, débiles y dispersas, que evolucionarán moderadas y generalizadas. Temperaturas en aumento.

Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: probabilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en las zonas de montaña. Cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán y serán mas frecuentes e intensas por la tarde, cuando pueden ser localmente persistentes en Toledo y Serranía de Cuenca.

Temperaturas en aumento generalizado, localmente notable en el caso de las mínimas en algunas zonas. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas elevadas de las áreas de montaña.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso en el interior de Castellón y Valencia, con intervalos nubosos en el litoral de estas provincias y poco nuboso en Alicante. Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte.

Temperaturas en ascenso, localmente notable en el caso de las mínimas de la mitad sur. Viento moderado, con probables rachas muy fuertes en el interior.

- REGIÓN DE MURCIA: nubes bajas y brumas matinales en el interior. Cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable para las mínimas. Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las sierras.

- BALEARES: celo nuboso, con alguna precipitación débil y ocasional. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado, con intervalos de fuerte y rachas de 70 a 80 km/h en cumbres y cabos.

- ANDALUCÍA: brumas y bancos de niebla matinales. Cielos poco nubosos en el litoral mediterráneo, con intervalos de nubes altas; cubiertos en el resto de la comunidad, con precipitaciones débiles ocasionales, más probables en las sierras.

Temperaturas en ascenso generalizado, notable para las mínimas en amplias zonas del interior. Vientos moderados, con intervalos fuertes en el tercio oriental y rachas muy fuertes en las sierras.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas, así como en el interior de las montañosas. Aumento a nuboso en el norte y este de La Palma, con baja probabilidad de lluvias débiles.

Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en las mínimas de zonas de interior. Viento flojo a moderado. EFE