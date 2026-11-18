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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, hará campaña el domingo 22 de noviembre en Murcia y el lunes participará en un mitin en Cádiz, donde pedirá el voto para el Partido Popular en las elecciones generales del 29 de noviembre, según han informado fuentes de la formación.

En concreto, el domingo clausurará un acto en Murcia sobre las 12.00 horas, en el que también intervendrán la cabeza de lista del PP al Congreso por la Región, Miriam Guardiola; el candidato al Senado Francisco Bernabé; el presidente del PP en la Región y jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

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Feijóo dará ese mitin en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia. Y ese mismo día, el candidato socialista, Pedro Sánchez, protagonizará un acto público en el pabellón Príncipe de Asturias de la misma ciudad.

Al día siguiente, lunes 23, el presidente del PP participará en un acto electoral en Cádiz en torno a las 19.00 horas, acompañando al PP andaluz que dirige Juanma Moreno, según han informado fuentes 'populares'.

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ANTES, VISITARÁ CANARIAS Y VALENCIA

Antes de Murcia y Cádiz, Feijóo recalará el viernes en Canarias. De hecho, ha modificado su agenda de campaña para viajar a El Hierro (Canarias) tras la emergencia migratoria que vive la isla, con la llegada de miles de personas en cayucos.

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El PP avanzó este lunes que, tras el debate 'cara a cara' con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Feijóo retomaría su tour por España y viajaría el viernes a Canarias para participar en sendos mítines: en Las Palmas de Gran Canaria (por la mañana) y en Santa Cruz de Tenerife (por la tarde).

Sin embargo, el equipo de campaña del candidato ha cambiado esa agenda y ha sustituido el mitin en Las Palmas de Gran Canaria del viernes 20 de noviembre por una visita a El Hierro para conocer de primera mano la situación migratoria que vive la isla.

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EL SÁBADO ESTARÁ EN LA PLAZA DE TOROS DE VALENCIA

El sábado, Feijóo protagonizará en la plaza de toros de Valencia el principal mitin de la campaña de los 'populares' en la Comunidad Valenciana. Allí le acompañarán la candidata del PP al Congreso y alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, así como el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

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Los 'populares' confían en llenar este mitin en la plaza de toros de Valencia, --en pleno ecuador de campaña--, que se produce en un escenario emblemático para los 'populares' durante las últimas décadas y símbolo de sus etapas de mayorías absolutas.