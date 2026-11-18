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Barcelona, 18 nov (EFE).- Justo Conde (Barcelona, 1928), considerado como el primer gran periodista español especializado en información sobre baloncesto, ha fallecido este miércoles en Sitges (Barcelona), donde residía, según han informado tanto la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) como la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Conde es una figura clave en el desarrollo del periodismo especializado en baloncesto durante la segunda mitad del siglo pasado.

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Suya fue la idea de crear la revista 'Rebote' en los sesenta, una publicación mensual especializada en el baloncesto y que se publicó durante diecisiete años, un total de 188 números, todo un logro en un país rendido a la causa futbolística, seguramente más que en la actualidad.

Conde había iniciado su carrera profesional una década antes en Radio Joventut y en la revista Barça, aunque él nunca escondió sus preferencias por el RCD Espanyol.

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Posteriormente trabajó como corrector de la sección de revistas en el periódico La Vanguardia y posteriormente entró a trabajar en el diario deportivo barcelonés Dicen, una de las grandes referencias de la época.

Fue colaborador de la revista Nuevo Basket y publicó "70 años de historia del Basket en España". Siempre fue reconocido como maestro de periodistas de baloncesto por su capacidad para encontrar fuentes de información en una época compleja y referencia en el sector.

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Por su aportación en el mundo del baloncesto, Conde recibió distintos reconocimientos, incluido un homenaje de la FEB en 2014. También destacó por las diferentes investigaciones sobre la historia del RCD Espanyol.

El velatorio y la ceremonia por su memoria tendrán lugar en el tanatorio de Sitges este 20 de noviembre. EFE