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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, han visitado este miércoles la Barnahus de Tarragona, uno de los proyectos pioneros en el Estado en la atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y que el año pasado atendió 277 casos, ha informado el departamento en un comunicado.

Durante la visita, han visto el funcionamiento del centro y han conocido la labor de los diferentes equipos profesionales que intervienen en él, así como el equipamiento, que dispone de espacios específicamente adaptados a los menores y que incorpora herramientas como la entrevista forense y la prueba preconstituida para compatibilizar la protección de las víctimas con las garantías del proceso judicial.

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Para Espadaler "la Barnahus de Tarragona ejerce un papel de liderazgo a nivel de Catalunya y también de España", pues se trata de un modelo pionero en el que todos los departamentos de la Generalitat se han alineado para poner en el centro a los menores víctimas de violencia sexual, y ha recordado que la comunidad autónoma cuenta en la actualidad con un total de 13 centros Barnahus que el año pasado atendieron 3.735 casos.