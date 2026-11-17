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Zamora, 17 nov (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llamado "gentuza" a los que han intentado "reventar" el acto de este martes del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en Eibar junto al candidato de Guipúzcoa Jon Echeverría, una situación que ha tildado de "violencia salvaje" sufrida por el candidato 'popular'.

Tellado ha comenzado su intervención, durante un acto de campaña en Zamora, expresando su "repulsa a los violentos y a los que animan esa violencia", de los que ha asegurado que son "los de siempre, seguidores de Otegui", al destacar que el acto de protesta de este martes ha sido convocado por las juventudes de Bildu.

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Forman parte, según ha asegurado, de esas "gentuza con la que se ha aliando Pedro Sánchez estos últimos años" y a los que también "ha entregado" el Ayuntamiento de Pamplona "a cambio de mantenerse en Moncloa".

Tellado ha mostrado su solidaridad con el candidato del PP de Guipúzcoa que ha sufrido la "violencia salvaje" hoy en Eibar (Guipúzcoa), al igual que otros compañeros del partido el miércoles de la semana pasada en Baracaldo (Vizcaya) o el pasado sábado en Hernani (Guipúzcoa).

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El secretario general del PP ha criticado que haya involucrados "en las cloacas" del PSOE que siguen en las listas de ese partido y ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya enarbolado en un acto de campaña la bandera de España porque no es "digno de ello", ni puede ser "un disfraz cuando te hundes en las encuestas" sino un símbolo de toda España que Sánchez no ha respetado los últimos ocho años.

Se ha referido también a las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para asegurar que ya no hay socialistas que se sientan representados, y que lo que guardaba en la caja fuerte es algo "más propio de una banda experta en alunizajes" que de un expresidente del Gobierno. EFE

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(foto)