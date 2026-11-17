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Lloret de Mar (Girona), 17 nov (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha remarcado este martes que aprobar el nuevo modelo de financiación será una condición "imprescindible" en la eventual negociación de una investidura con el PSOE y ha recriminado al PSC, Comuns y Junts no haber contribuido lo suficiente a la aprobación del nuevo sistema.

En un acto en Lloret de Mar (Girona), Junqueras ha acusado a Junts de "torpedear" la nueva financiación y la aprobación de la condonación de 17.000 millones de euros de la deuda autonómica, a la vez que ha criticado que "no ha servido de nada que en el Gobierno hubiese ministros catalanes, el uno de un partido, el otro del otro, porque ninguno de ellos ha hecho ningún esfuerzo para ayudar a ERC a aprobar este tipo de medidas".

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"Aquellos que han arrastrado los pies y aquellos que han torpedeado las medidas, al final lo que habrán conseguido es que, si hay un Gobierno del PP y Vox, quien tenga estos 17.000 millones sea un ministerio de Hacienda del PP o de Vox y no los bolsillos de las familias de nuestro país", ha indicado.

El líder de ERC ha remarcado que su partido "es el único que defiende Cataluña siempre, en todas partes, y el único que cuando habla de Cataluña, habla de su gente, de sus trabajadores, de sus familias, de sus servicios sociales".

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Junqueras ha asegurado que ERC defiende a Cataluña "no solo del PP y de Vox, sino también de aquellos que arrastran los pies y de aquellos que ponen palos en las ruedas".

Por otro lado, ha defendido también que Cataluña es "un solo pueblo": "El catalanismo es el modelo de futuro que queremos, también defendido por otros que ahora se dejan llevar por la miseria de espíritu y la vergüenza".

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A su vez, ha sostenido que la gran mayoría de catalanes forman parte de "una sola clase": "No queremos que nos enfrenten, queremos unirnos en una sola causa, una causa sagrada, de defender los derechos a una vida digna de todos aquellos que trabajan y de todos aquellos que se esfuerzan". EFE