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Santander, 17 nov (EFE).- El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha inaugurado este martes un punto violeta adscrito al Ministerio de Igualdad en los Campos de Sport de El Sardinero, para que las víctimas de violencia puedan "encontrar una mirada aliada y una voz amiga" en ese espacio.

Casares ha presentado este nuevo punto violeta de la región junto al presidente del club, Manolo Higuera, otros directivos racinguistas y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones.

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El delegado ha asegurado que el Racing es el "buque insignia" de Cantabria y que su estadio reúne en cada partido a más de 21.000 personas, por lo que acreditar un punto violenta era "importante".

Este nuevo espacio es, para Casares, "una ventana de esperanza y de oportunidad" para las víctimas de agresiones, pero también para cualquier persona que sufra violencia.

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La iniciativa permitirá a todas las personas que lo necesiten hacer uso de este espacio, ubicado junto a la zona de juego, que podrán acceder siguiendo unos carteles con códigos QR.

Este punto se suma a otros como los establecidos en todos los colegios profesionales, la Universidad de Cantabria, la mayoría de instituciones públicas de la comunidad, ayuntamientos y sedes administrativas del Gobierno de España y en los principales sindicatos de la región, ha recordado el delegado.

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Higuera ha asegurado que ese punto violeta responde a la "responsabilidad" de las instituciones de "intentar acabar" con la desigualdad de género, por lo que el club busca con esta nueva iniciativa ser un "altavoz" para la transformación social, ha aseverado. EFE

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