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La Habana, 16 nov (EFE).- La selección de fútbol de Cuba derrotó este lunes por 9-0 a Granada y con ese triunfo ascendió al primer nivel de la Liga de Naciones de la Concacaf, además de que aseguró su clasificación para la Copa Oro 2027, en un partido del Grupo C del que terminó líder con 18 puntos.

A cinco minutos de iniciado el encuentro en el estadio La Polar de La Habana, el conjunto cubano anotó el primer gol con el delantero Eloy Nebreda, jugador del Real Sociedad B español.

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A partir de ese momento Los Leones del Caribe siguieron con su dominio y aumentaron la ventaja con un doblete anotado por Jorge Aguirre, del Torreense portugués, en los minutos 19 y 40.

La racha cubana siguió con el cuarto tanto firmado por Pedro Bravo, lo que remarcó el dominio absoluto de los dirigidos por Pedro Pablo Pereira al cierre del primer tiempo ante una selección de Granada con una defensa poco efectiva.

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Tras el descanso, los cubanos lograron la quinta anotación por intermedio de Michael Camejo a los 49 minutos quien lo hizo con un potente remate que reafirmó la supremacía cubana en el choque.

El sexto fue convertido a los 55 por Dairon Reyes, tras asistencia de Camejo. Marcos Campos marcó el séptimo en el minuto 67, el octavo lo consiguió a los 81 Karel Pérez y el noveno y definitivo fue anotado en el minuto 88 por Daniel Díaz.

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En esta instancia de la Liga de Naciones de la Concacaf, los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A y los cuatro ganadores de grupo de la Liga B asegurarán un boleto para la Copa Oro 2027.

Mientras que los cuatro ganadores del Play-In de las Ligas A y C, junto con los dos mejores segundos de la Liga B, completarán la lista de 14 selecciones que disputarán la fase previa de la Copa Oro 2027. EFE

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