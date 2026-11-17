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Carla Aliño

València, 17 nov (EFE).- La escritora valenciana Carmen Amoraga explora los secretos familiares, la búsqueda de la identidad y las libertades conquistadas por las mujeres en las últimas décadas en su nueva novela, 'En ese silencio', con la que ha ganado el último Premio de Novela Policía Nacional.

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En una entrevista con EFE con motivo de la publicación este miércoles de 'En ese silencio' (Ediciones Martínez Roca), la autora ha explicado que el libro parte de la historia real que leyó en prensa sobre una mujer que descubrió, en su edad adulta, que quien la había criado no era su madre biológica y emprendió una búsqueda infructuosa para encontrarla.

Estructurada en dos tiempos narrativos entre el presente y el pasado, la novela sigue los pasos de Antonia, una mujer de más de 50 años que ve cómo su vida da un vuelco cuando descubre que su madre biológica no es la mujer que la crio, y que su padre, Blas, había construido una trama de mentiras sobre su paradero.

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Antonia se embarca entonces, de la mano de una agente de la Policía Nacional y con la posterior ayuda de sus dos hijas y de su hermana, en la búsqueda de su verdadera madre, una mujer llamada Milagros Martínez, a la que se perdió la pista a principios de los años 70.

Además de todo lo que Antonia descubre en el presente, el lector también irá conociendo la historia de Milagros a través de la voz de todas aquellas personas que la conocían, hasta el punto de que, al final, sabrá "más de lo que ocurrió que la propia Antonia y que los propios protagonistas", explica la autora.

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Amoraga (Picanya -Valencia-, 1969), a través de este misterio cotidiano, propone una lectura "con muchas capas" que abarca entre cincuenta y sesenta años de historia reciente para abordar temas como la maternidad y la "hijidad", la violencia machista, la represión de la homosexualidad, especialmente la femenina, y "las vidas que no pudieron ser" por falta de libertad.

La escritora destaca que 'En ese silencio' parte de un hecho real que vio en prensa cuando era directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat con Ximo Puig: la historia de una mujer que se había enterado de que la madre que la había criado no era su madre biológica, y llevaba años buscándola infructuosamente.

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"Cuando leí el reportaje en el periódico pensé en que lo que la vida no le daba, la literatura sí que se lo podía dar, y después de mucho tiempo pensando en esta historia, llegué a la conclusión de que yo iba a escribirla", afirma.

Amoraga señala que le gusta escribir "sobre las letras minúsculas", sobre esas personas "más o menos anónimas" y con vidas "más o menos convencionales", que no van a pasar a la historia pero que son las que construyen la historia.

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Así, cree que las personas que lean esta novela se van a reconocer, "no en tener una madre que no es tu madre o en un padre que ha abanderado el silencio", pero sí en alguno de sus personajes o en la forma de actuar de alguno de ellos.

La autora cree que aunque tengamos una sociedad que "vive muy de cara a la galería, muy pendiente del qué dirán" y que es "individualista" y "egoísta", también "sigue habiendo gente que arrima el hombro, que ayuda a los demás y que hace de la empatía una manera de vivir".

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"La crispación, el egoísmo hacen más ruido, pero no me gusta que ese ruido nos impida ver que la sociedad sigue funcionando gracias a las personas buenas" porque, para Amoraga, la bondad "es la que nos salva" y en esta novela está representada en muchos personajes.

Para ella, ganar el Premio de Novela Policía Nacional ha sido "una satisfacción muy grande" y espera que permita que esa novela "de misterio escondido en la vida cotidiana" tenga mayor visibilidad. EFE

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(foto)