Guardar

Vox ha denunciado este lunes la comisión de un supuesto "delito electoral" después de que, según su versión, "un grupo violento de extrema izquierda" intentara "reventar" un acto de campaña convocado a las 19,00 horas en el barrio sevillano de El Cerezo debido a "los graves altercados y al acoso orquestado".

Según ha explicado la formación en una nota, desde el inicio de la convocatoria un grupo de personas provistas de pitos y bocinas trató de impedir el desarrollo del encuentro mediante insultos y ruido, al grito de "Pedro Sánchez presidente", mientras desde los edificios colindantes se escuchaban gritos de ánimo hacia el partido.

PUBLICIDAD

Ante la actitud de los manifestantes, los candidatos al Congreso por Sevilla, Reyes Romero y Fernando Rodríguez Galisteo, junto al portavoz en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, han intentado trasladar su mensaje a los asistentes.

Por su parte, el presidente provincial de Vox en Sevilla, Javier Navarro, ha condenado lo ocurrido y ha calificado los hechos de "delito electoral" al entender que vulneran la libertad y el derecho constitucional de reunión y manifestación recogidos en el Código Penal.

PUBLICIDAD

Pese a la suspensión de esta convocatoria, el dirigente provincial ha advertido de que la formación mantendrá su agenda de campaña. "Este tipo de violencia no va a poder con Vox. Vamos a seguir desarrollando todos nuestros actos de campaña hasta llevar a Santiago Abascal al Gobierno de España", ha sentenciado.

Según ha relatado la formación, durante el incidente se realizaron hasta tres avisos a la Policía, cuyos efectivos se personaron en la zona y establecieron un cordón de seguridad para contener a los manifestantes y proteger a los asistentes, escoltando a los representantes y simpatizantes de Vox. Así, la intervención policial concluyó con la identificación de varias personas, su dispersión y la instrucción de un atestado remitido esta misma noche al juzgado de guardia.

PUBLICIDAD

Por último, Vox ha trasladado su agradecimiento a los agentes por su intervención y profesionalidad para garantizar la seguridad de los asistentes, así como a los vecinos de los barrios de la Macarena y El Cerezo que acudieron al acto en apoyo de la formación.