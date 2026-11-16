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ELECCIONES GENERALES

Quinto día de campaña: de la crisis migratoria en Canarias al pódcast irreverente y LGTBI+

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Madrid (EFE).- En el quinto día de campaña, Pedro Sánchez (PSOE) da un mitin en Albacete, Alberto Núñez Feijóo (PP) va a Gipuzkoa a apoyar a su candidato Jon Echevarría tras ser agredido, Santiago Abascal (Vox) sigue en Canarias en plena crisis migratoria y Ada Colau (Frente Amplio) es entrevistada en un pódcast "irreverente" y LGTBIQ+.

Los candidatos se encuentran inmersos en distintos escenarios de la geografía española para hablar de los problemas consideran prioritarios para España, con una tarde en la que nuevamente vuelven los formatos interactivos como la entrevista a Colau en el pódcast "Bombificadas", de la artista Samantha Hudson y la periodista María Barrier.

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SALARIO MÍNIMO

El Gobierno aprobará este martes una subida del SMI del 5,3 %, hasta 1.286 euros al mes

Madrid (EFE).- El Gobierno aprobará este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales).

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El Gobierno aprobará también este martes la subida salarial de los trabajadores públicos.

HUELGA FERROCARRIL

Sindicatos ferroviarios convocan hoy una huelga para exigir mayor seguridad en la red

Madrid (EFE).- Los sindicatos convocan este martes una huelga en Adif, Renfe y los operadores privados Iryo y Ouigo para exigir mayor seguridad en la red ferroviaria española, veinte días después del accidente de Urda (Toledo) y a la espera de que el Gobierno implante las medidas acordadas en febrero tras el siniestro de Adamuz (Córdoba).

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La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, ha manifestado que, tras dos accidentes como el de Adamuz (Córdoba) y Urda, el sector ferroviario y la ciudadanía necesitan "respuestas".

INMIGRACIÓN CANARIAS

El Gobierno aborda con Clavijo más refuerzos ante el repunte de llegadas a El Hierro

Madrid (EFE).- El Gobierno reúne este martes a los ministerios con competencias en inmigración y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el recrudecimiento del aumento de llegadas irregulares al archipiélago, a donde han arribado más de 11.000 personas solo en la primera mitad de noviembre.

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El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 8:30 horas en la Moncloa y será presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, llega después de una primera reunión hace una semana para abordar el repunte que entonces ya se estaba produciendo, sobre todo en la isla de El Hierro.

ACOSO ESCOLAR

Presentan un estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en la infancia y la adolescencia

Pozuelo de Alarcón (Madrid) (EFE).- Fundación ColaCao y la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid presentan este martes el 'II Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia'.

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Según el estudio, la entrada del móvil en secundaria y el acceso a las redes sociales ha amplificado el acoso escolar en el entorno digital y, aunque los últimos datos sobre bullying y ciberacoso han mejorado, el impacto en la salud mental sigue siendo grave.

BOMBONA BUTANO

El precio de la bombona de butano sube un 3,95 % hasta 19,55 euros, el máximo permitido

Madrid (EFE).- El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilos subirá a partir de este martes hasta los 19,55 euros, el tope marcado por el tercer paquete de medidas del plan anticrisis, un 3,95 % más que el precio fijado en la última revisión, según lo publicado ayer lunes en el BOE.

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En esta última revisión se tiene en cuenta el aumento del precio de las materias primas, un 47,89 %, junto con un aumento del coste de los fletes, 7,87 %, y la depreciación del 1,29 % del euro frente al dólar.

PINTURAS SIJENA

Comienzan los trabajos para el traslado al monasterio de Sijena las pinturas profanas desde el MNAC

Barcelona (EFE).- Un grupo de técnicos del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), junto a especialistas en restauración designados por el Gobierno de Aragón, inician este martes los trabajos para el traslado al monasterio oscense de Sijena de las denominadas pinturas profanas, que fueron depositadas en el centro en 1960.

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En el Palau de Montjuïc, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, atenderá a los medios.

MUSEO REINA SOFÍA

El Reina Sofía presenta la exposición 'La Menesunda según Marta Minujín'

Madrid (EFE).- El Museo Reina Sofía presenta este martes la exposición temporal, 'La Menesunda según Marta Minujín', la primera obra totalmente inmersiva del siglo XX.

Se trata de un cruce radical entre arte, cultura popular y medio de comunicación de masas.

TEATRO ESTRENO

Javier Bardem presenta '¡Chéjov, Chéjov!', su primera incursión en el teatro

Madrid (EFE).- El actor Javier Bardem presenta este martes su primera incursión en el teatro con '¡Chéjov, Chéjov!, un acto en el que estará presente el director Juan Carlos Corazza.

Así mismo participarán en la presentación los actores Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple y Manuela Velasco.

EL TIEMPO

Continúa la inestabilidad, con lluvia y viento en gran parte de la Península

Madrid (EFE).- Este martes se mantendrá la situación de inestabilidad en toda la Península con precipitaciones que afectarán a amplias zonas, especialmente Galicia, donde también se esperan rachas muy fuertes de viento que podrán extenderse hacia el área cantábrica, alto Ebro, montañas del norte y este peninsular, meseta norte e incluso Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes la Península continuará bajo la influencia de la circulación atlántica y el paso de frentes, lo que mantendrá la mayor parte del territorio bajo una situación de inestabilidad, con cielos cubiertos y precipitaciones en amplias zonas.

EFE

plv