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Una nueva movilización contra Vox protesta ante la visita de Figaredo en Cee (A Coruña)

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Varias decenas de personas se han concentrado en Cee (A Coruña) para protestar contra la visita del portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, que este domingo se ha desplazado hasta la provincia para acudir a diferentes actos del partido en este municipio y también en A Coruña y Fisterra.

Agentes de la Guardia Civil se han encargado de separar a los manifestantes de la mesa informativa instalada en la plaza del mercado municipal. Mientras coreaban consignas contra el partido, a través de un megáfono, el responsable de Vox los ha tachado de "violentos", "totalitarios" y "cobardes".

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El recorrido de Figaredo este domingo arrancó en la capital de la provincia, donde Vox está redoblando su presencia y focalizando su campaña electoral en Galicia. En la ciudad de A Coruña insistió en que el último escaño está en disputa entre este partido y el BNG, formación a la que culpabilizó de las distintas movilizaciones que ocasionaron visitas de Santiago Abascal y Jorge Buxadé.

Aunque en la ciudad herculina únicamente fue recibido por una veintena de afines y sin concentraciones, en Cee sí se encontró con una nueva movilización. Ante ella, acusó a las personas participantes de "no querer" que sus simpatizantes, a los que se estaba dirigiendo, escuchen "una voz disidente" y que vaya "en contra de lo establecido".

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"Pues yo os digo una cosa: ni de broma nos vamos a callar. Vamos a seguir yendo a donde haya que ir. Vamos a seguir poniendo encima de la mesa la papeleta de la libertad y quien quiera cogerla, que la coja; y quien no quiera cogerla, que no la coja. Pero lo que están haciendo estos señores es totalitarismo puro", expresó Figaredo. En la misma línea, hace unas semanas, Buxadé defendió la ilegalización del "movimiento antifascista".

REUNIÓN CON EL SECTOR PESQUERO EN FISTERRA

Además de su visita a A Coruña y a Cee, se desplazó hasta Fisterra, donde se reunió con diferentes colectivos del sector pesquero en la cofradía de pescadores, al que, según Vox, asistieron más de 70 personas. Allí reivindicó "el derecho de la gente de los pueblos de España a ganarse el pan con el sudor de su frente" y a poder salir a faenar con su barco.

Apuntando a los gobiernos estatales de los últimos 40 años y a Bruselas, criticó que la labor del sector pesquero está sujeta a un "sistema inmanejable" y citó a los impuestos, cuotas de autónomos, seguros de responsabilidad civil, seguros de responsabilidad personal, cuotas pesqueras y parques eólicos. "Que los dejen trabajar", reclamó.

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EuropaPress

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