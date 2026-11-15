Tellado y Mañueco contraponen en Salamanca la “buena gestión” del PP a los años de Sánchez

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Salamanca, 15 nov (EFE).- El secretario general y director de campaña del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han contrapuesto este domingo en Salamanca la gestión de su partido a los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y han pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo.

Durante un acto electoral, Tellado ha asegurado que los comicios del próximo 29 de noviembre son “históricos” y ha pedido a los populares no dar ningún voto por ganado.

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“O sigue Sánchez o llega Feijóo”, ha resumido el dirigente del PP, que ha reclamado una movilización intensa durante las casi dos semanas que restan de campaña.

El director de campaña del PP ha acusado al PSOE de llegar a la cita electoral “desmontado” y sin argumentos para defender su balance de gobierno.

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En este sentido, ha aludido a las investigaciones judiciales, las imputaciones y los casos de presunta corrupción que, a su juicio, han marcado los últimos años, y ha sostenido que el futuro Ejecutivo popular deberá centrarse en gestionar y ofrecer soluciones.

El dirigente del PP ha defendido que el tiempo de la oposición y de la crítica permanente ha terminado y que ahora corresponde presentar propuestas y generar ilusión por un futuro diferente.

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También ha reclamado concentrar el voto en el Partido Popular para conseguir una mayoría “incontestable” que permita a Alberto Núñez Feijóo llegar a la Moncloa.

En el tramo final de su intervención, Tellado ha apelado a los votantes tradicionales del PP, a quienes dejaron de apoyarlo y a quienes nunca lo han votado, así como a los socialistas que no se sienten cómodos con la gestión de Sánchez.

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A estos últimos les ha pedido que, si no están dispuestos a votar al PP, se queden en casa para no ser “cómplices” de lo ocurrido durante los últimos años.

Por su parte, Mañueco ha situado la seguridad como una de las principales demandas de los ciudadanos.

Ha citado la seguridad de las infraestructuras y del transporte, el suministro energético, la economía de las familias, la protección de las víctimas de violencia machista y la posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y construir un proyecto de vida. EFE

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(foto)