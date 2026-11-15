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Tellado pide a quien no vote al PP que se quede en casa para "no ser cómplice" del PSOE y su corrupción "de serie"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido a quienes no voten a su formación que "se queden en casa" en las elecciones generales del 29 de noviembre para "no ser cómplices" de lo sucedido durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, al que la corrupción "le viene de serie".

En un acto de campaña en Salamanca, Tellado ha apelado de esta forma a los electores socialista, un contexto en el que ha aseverado que no pueden sentirse "cómodos" con lo ocurrido en España durante los últimos años y ha reclamado su abstención si no optan por los 'populares'.

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"Que se queden en casa para no ser cómplices de todo lo que ha sucedido", ha insistido, en un llamamiento que ha acompañado de una petición de apoyo a quienes siempre han votado al PP, a los que dejaron de hacerlo y a quienes nunca han respaldado a esta formación.

En este sentido, ha señalado que el 29 de noviembre hay "dos opciones", "la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno" o la continuidad de Pedro Sánchez y el PSOE, donde hay corrupción "a pensión completa" por lo que, a su juicio, los miembros del Gobierno debería salir del mismo "con las manos en alto".

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Tellado se ha referido, en este contexto, a las investigaciones en torno a las pulseras antimaltrato, las primarias del PSOE o la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta, entre otros casos, así como ha señalado a la pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Se tienen que llevar el castigo que merece un gobierno corrupto", ha apostillado, al tiempo que ha cuestionado las fórmulas de campaña del PSOE, que, a su juicio, da "vergüenza ajena" por los bailes de Sánchez en mitines o lemas como 'La fuerza del amor' y, recientemente, 'La fuera de las mujeres': "Será la fuerza de la UCO, será la fuerza de la Fiscalía General del Estado, será la fuerza de la Audiencia Nacional".

De este modo, Tellado ha asegurado que el PSOE es un partido "con la lengua fuera, completamente desfondado y en cuadro", el cual no puede defender sus ocho años de gobierno en los que ha llevado a cabo una gestión "negligente" y con una "incompetencia que mata", ha dicho, para referirse a los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz.

Frente a todo ello, ha reivindicado a Feijóo como una persona con experiencia en gestión y "el líder que España necesita para salir de esto sin fondo que ha significado el sanchismo". Así, ha expresado su confianza en que será el futuro presidente del Gobierno, si bien ha llamado a no dar las elecciones por ganadas, de manera que ha llamado a la movilización de los militantes.

"El 29 de noviembre nos toca a nosotros hacer historia por España, echar a Sánchez, traer a Feijóo al gobierno de España y cambiar la historia de nuestro país. Es una tarea histórica, nos corresponde a nosotros, no podemos fallar", ha sentenciado.

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EuropaPress

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