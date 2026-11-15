Sito Alonso: "Espero que esta victoria le dé un poco de empaque al equipo"

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Bilbao, 15 nov (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, destacó después de la victoria lograda en Miribilla frente al Surne Bilbao (76-84) que espera que este primer triunfo de la temporada a domicilio les "dé un poco de empaque" y les ayude "a creer más" en las cosas que hacen sobre la cancha.

"El equipo ha jugado muy serio, intentando ejecutar todas las cosas a la perfección. A veces cometiendo errores, como todos los equipos, pero esos errores no les han generado frustración. Otras veces, cuando cometemos errores, nos frustramos, pero hoy no ha habido eso", explicó el técnico del conjunto murciano.

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"Si las victorias en la Liga Endesa no te ponen muy contento es que no eres consciente de la dificultad que tiene ganar un partido. Bilbao es un equipo de alto nivel que ejecuta cosas diferentes a otros equipos y por eso tenemos que dar mucho valor a esta victoria", recalcó.

Alonso también se felicitó por haber dado en Miribilla "pasos que hasta ahora" no habían sido capaces de dar fuera de casa y que considera "muy necesarios para ganar" como visitante.

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"Primero, el rol de cada jugador y la confianza que tienen que tener en ejecutar ese rol a la perfección. Y segundo, tener una capacidad de no frustración cuando las cosas pueden ir regular o mal durante el partido", insistió. EFE

ibn/jl