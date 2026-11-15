Sánchez sostiene que es "legítimo" pactar con Bildu y "buscarse la vida" para legislar

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Madrid, 15 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que es "legítimo" pactar con otras formaciones, también con Bildu, para aprobar medidas progresistas y ha reconocido que con ese propósito se ha tenido que "buscar la vida" en la última legislatura.

En una entrevista en La Séptima, Sánchez ha defendido que la repartición de escaños del Congreso es fruto del voto de la ciudadanía y que "tan legítimo es pactar con unos como con los otros".

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El socialista ha señalado que no ha tenido ministros de Bildu en su Gobierno, pero que sí ha pactado con la formación vasca, como lo ha hecho con otras, para revalorizar las pensiones o aprobar políticas de intervención pública porque el PP no ha dado su apoyo.

"Lo lógico es que el PP votara a favor, pero me he tenido que buscar la vida", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que si es necesario busca apoyos "hasta debajo de las piedras" para revalorizar las pensiones.

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En la entrevista, realizada en un tono distendido y con varios juegos para Sánchez, el candidato ha contestado preguntas sobre su vida personal, por ejemplo sobre cómo llevan sus hijas el hecho de que sea presidente o de cómo es él como suegro.

También ha hablado de cómo es el Palacio de La Moncloa -del que ha dicho que necesita "rehabilitación" porque, entre otras cosas, las ventanas se abren "con el viento"-, y de los aviones Falcon con los que han tenido "algún susto", pero que no propone renovar porque sabe que será criticado.

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Preguntado por las buenas y malas cualidades del resto de candidatos, Sánchez ha resaltado del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene "malo casi todo", pero viene de una tierra "muy buena", Galicia; mientras que ha alabado a la líder del Frente Amplio, Ada Colau, "una mujer comprometida" con la que tiene "muchas ganas de gobernar".

Sobre el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que "es un tipo faltón" al que no le ve "nada interesante" y ha señalado su "contradicción" por ser "una persona racista" mientras tiene "genes árabes". EFE

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(Vídeo)