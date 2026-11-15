Espana agencias

Ronaldinho regresa al fútbol con el Ravena once años después de su retirada

Guardar

Roma, 15 nov (EFE).- El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a pisar un terreno de juego este domingo, tras más de once años de su retirada como futbolista profesional, con la camiseta del Ravena, que milita en la Serie C italiana, con el que jugó cuarenta y cinco minutos y participó en el gol que puso en ventaja a su equipo.

Con una equipación concebida para la ocasión, diseñada con un estilo elegante en blanco y oro con el característico monograma "10 R" de 'Dinho', una tipografía que rinde homenaje a las botas clásicas Nike Total 90 y unos gráficos inspirados en los mosaicos bizantinos de la ciudad de Rávena, el legendario jugador saltó al campo del Estadio Bruno Benelli para el derbi contra el Forlì.

PUBLICIDAD

Ronaldinho, de 46 años, hizo su aparición antes de que arrancara el partido agarrado de la mano de un niño que no podía ocultar su felicidad, con quien el brasileño bromeaba y sonreía.

Vestido con guantes y manga larga para protegerse del frío de la ciudad norteña, lució también el moño recogido con una cinta para el pelo, una imagen icónica que le acompañó durante buena parte de su carrera. Así se materializó su regreso al fútbol.

PUBLICIDAD

La expectación era máxima, y fue necesario habilitar 1.800 asientos adicionales para elevar el aforo del recinto hasta los 6.500 espectadores.

En las gradas se encendieron bengalas y fuegos artificiales, reflejo de la fiesta que vivió una ciudad de apenas 156.000 habitantes y que este domingo se convirtió en uno de los grandes focos de atención del fútbol mundial.

'Dinho' tocó su primer balón en el minuto siete, cuando se ofreció a sacar un córner que no encontró rematador. Dos minutos después, el brasileño intentó filtrar un pase al borde del área que interceptó la defensa del Forlì. Lo consiguió, en una jugada similar, en el minuto 13.

En el 18 puso un centro medido desde un saque de esquina que remató su compañero Giulio Donati, pero fue rechazado por el guardameta rival. Ya en el minuto 36, Ronaldinho participó en el 1-0 con un pase a Lorenzo Lonardi, que asistió a Donati para poner el primer gol en el marcador y desatar la locura en la grada.

A tres minutos de ser destituido en el descanso, el brasileño recibió el balón en el mediocampo y lo protegió antes de ser derribado por un rival, que se disculpó y desató la sonrisa de la leyenda brasileña, que inmediatamente aceptó las disculpas del rival.

Dejó el terreno de juego con el 1-0 a favor del Ravena, entre risas, aplausos y saludos de la grada.

4.068 días, es decir, 11 años, 1 mes y 20 días después, 'Dinho', campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 2005, y ex jugador de Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, volvió a vestirse de corto.

En el club blaugrana ganó cinco títulos: dos ligas, una Liga de Campeones y dos Supercopas de España, y con el Milan el 'Scudetto' en 2011, entre otros títulos. Este domingo, el brasileño se quedó a las puertas de anotar el gol 300 de su carrera.

El mítico jugador de 'La Canarinha' había aterrizado en la ciudad de la región de Emilia-Romaña, situada a 75 kilómetros de Bolonia, el pasado viernes, cuando fue recibido por el presidente del club, Ignazio Cipriani.

El propio Ronaldinho explicó que su motivación era volver a sentir la alegría del fútbol, competir otra vez, ilusionar a sus compañeros y ayudar al equipo. En su presentación llegó a decir que quería "ganar" y hacer una temporada "espectacular".

Su llegada al equipo italiano responde sobre todo a una estrategia comercial, de promoción y de expansión internacional de la marca del club.

El presidente, con quien Ronaldinho mantiene una buena relación, impulsa un proyecto para dar más proyección al Ravena y situarlo más allá del fútbol, también en ámbitos como la cultura, la moda y la identidad contemporánea. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

La iniciativa plantea una reforma del Código Civil estatal y forma parte del programa electoral presentado por el PSOE para el 29-N

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

El partido de Pedro Sánchez plantea movilizar el 1% del PIB anual para el acceso a una casa digna y reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

Los programas electorales abordan desde la elección de los vocales del CGPJ hasta el nombramiento del fiscal general, pasando por nuevas medidas de control del dinero público y el endurecimiento de los delitos de corrupción

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

ECONOMÍA

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

DEPORTES

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: ambas selecciones lucharán por el liderato del grupo

Nico Williams, sobre el problema con la vivienda: “Mis padres, a veces, no podían pagar el alquiler. Hay que arreglarlo”

Así ha sido el primer partido del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: cuatro psicólogos y un homenaje al jugador

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre España e Inglaterra: será un encuentro por el primer puesto

Javier Mejorada, el primer futbolista de Madrid que juega con una prótesis: “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado con los años”