Pubill, cambiado por lesión en el minuto 20

Madrid, 15 nov (EFE).- Marc Pubill, defensa internacional español del Atlético de Madrid, debió ser sustituido en el minuto 20 del partido de la sexta y última jornada de la Liga de Naciones a causa de una lesión sufrida al inicio del encuentro en el Metropolitano.
El este domingo lateral derecho en el once titular de Luis de la Fuente sufrió un golpe con Ezri Konsa en un saque de esquina, después intentó continuar sobre el campo, pero finalmente tuvo que pedir la sustitución.
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En el lugar de Pubill, que salió del terreno de juego por su propio pie, entró Pedro Porro. EFE
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