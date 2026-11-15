Ponsarnau: "Colectivamente no hemos tenido nada de fluidez"

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Bilbao, 15 nov (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, consideró que las claves de la derrota encajada en Miribilla frente al UCAM Murcia (76-84) fueron la falta de acierto en el tiro (40% en tiros de dos) y de "fluidez" en el juego colectivo.

"A pesar del 8-8 del comienzo, el inicio ha marcado mucho a nivel de confianza y ha incentivado las dudas. Ha habido desacierto en situaciones más o menos cómodas y no hemos encontrado a nadie con inspiración, salvo quizás Vautier y Krampelj. Colectivamente no hemos tenido nada de fluidez ni de comodidad", admitió.

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Ponsarnau añadió que uno de los aprendizajes que les deja este partido de cara al futuro es que, ante estrategias como la defensa en zona planteada por Sito Alonso durante buena parte del encuentro, deben "ser un poquito más dinámicos y más fluidos".

"Necesitamos más determinación para encontrar más inspiración y más dinamismo, si no es desde la velocidad, desde el pase. Es lo que nos ha faltado. Quizás esa es la gran lección para los próximos partidos", reflexionó. EFE

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ibn/arh