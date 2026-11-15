Perasovic desvela que Baskonia busca “un pívot grande y un exterior”

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Vitoria, 15 nov (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, desveló este domingo que a pesar de la llegada de Rolands Smits y Kenan Kamenjas, el club busca “un pívot grande y un exterior”, aunque admitió que no sabe cuándo llegarán.

El técnico croata explicó en rueda de prensa, tras la derrota ante el Real Madrid, que no tuvieron opciones por fuera por la capacidad física de su rival. “Nos quedábamos en cada bloqueo y esto es frustrante porque nuestros grandes sufren mucho”, consideró.

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Además, indicó que “18 pérdidas condenan mucho en un partido como este, sobre todo porque fueron canastas fáciles”.

“Empezamos bien pero nos cogieron rápido y se pusieron por delante y cuando tuvimos oportunidad de acercarnos cometimos errores que les daban una canasta fácil”, apuntó.

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Remarcó que el problema fue “el físico y la defensa del uno contra uno”. Echó de menos más dureza de su juego exterior. “Físicamente les han sacado del campo y jugábamos a 8 metros”, explicó, que demandó mayor físico de sus jugadores y mayor esfuerzo para competir en este tipo de partidos. “Todos tenemos que dar un paso adelante”, añadió.

Preguntado sobre Rolands Smits y Kenan Kamenjas, que debutaron como baskonistas, indicó que son “dos jugadores expertos que saben estar en el campo”.

“Tienen la dureza que nos hace falta y hoy se ha demostrado, porque no hemos sufrido tanto en el rebote, aunque tampoco hubo mucho”, señaló Velimir Perasovic, que espera que jugadores como AJ Lawson puedan encontrar mejores tiros con los bloqueos de estos jugadores. EFE

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jd/arh