Pedro Martínez: Me acuerdo de mi pareja, no puedo estar solo tanto tiempo en la élite

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Vitoria, 15 nov (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, que igualó a Aíto García Reneses en partidos dirigidos con 1.111 encuentros tras enfrentarse a Kosner Baskonia, se acordó de su pareja, tras lograr este hito y explicó que no puede estar solo tanto tiempo en la élite.

“Es un momento importante en mi carrera”, expresó el técnico del equipo blanco en rueda de prensa. “Esto es de mi familia. Tengo un gran equipo”, dijo el entrenador, que puso en valor a su pareja. “Sabe lo que hemos pasado. Es una satisfacción estar tanto tiempo en la élite y estoy con ganas de alargar el número de partidos”, remarcó Pedro Martínez tras superar al Baskonia.

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“Preveíamos un Baskonia con energía como así fue, pero luego hemos reaccionado muy bien con una buena primera parte y muy buen tercer cuarto”, consideró el preparador del equipo madridista, que destacó el control del partido que tuvo su equipo en la segunda mitad.

“Hemos compartido bien el balón y hemos atacado bien su defensa, sin un gran porcentaje en el tiro pero buscando buenas ventajas”, apuntó Pedro Martínez, que destacó el partido de Theo Maledon y Andrés Feliz, pero sobre todo analizó que fue una victoria “muy coral”.

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“Andrés (Feliz) hizo partido excelente, controlando ritmo y jugando muy bien el dos contra dos y estuvo sólido en defensa”, subrayó el entrenador, que valoró la aportación de Tim Luwawu-Cabarrot en la primera parte y el nivel que han mantenido en la zona Damion Jones y Edy Tavares. EFE

jd/jl