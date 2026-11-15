Nueve fallecidos en accidentes de tráfico durante el fin de semana

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Madrid, 15 nov (EFE).- Nueve personas han fallecido en nueve accidentes con víctimas mortales en las carreteras españolas durante el fin de semana, de las cuales dos eran ciclistas, otros dos motoristas y uno un peatón.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a EFE del fallecimiento de siete personas, mientras que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado en su web de otras dos muertes en accidentes de este fin de semana.

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Los dos accidentes mortales en Cataluña ocurrieron el sábado, según la información publicada por el SCT en su web.

A las 4:52 horas, en la autopista AP-7, a la altura de Mont-roig del Camp, en sentido Barcelona, colisionaron dos camiones. Falleció uno de los conductores, un varón de 26 años vecino de Constantí.

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A las 7:53 horas en la carretera C-31, a la altura de Castelldefels, un turismo arrolló mortalmente a un hombre de 72 años que circulaba en bicicleta. Los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor.

En cuanto a los accidentes del resto de comunidades autónomas, sobre los que informa la DGT, el primero mortal del fin de semana se produjo el viernes por la tarde en el municipio de Pegalajar de la provincia de Jaén, con un fallecido.

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El viernes se produjo también otro accidente mortal en Mesones de Isuela (Zaragoza), que consistió en el atropello de un peatón.

Los otros cinco siniestros mortales tuvieron lugar el domingo: el fallecimiento de un motorista en Ibiza, el de otro motorista en Alía (Cáceres), el de un ciclista en Pozoblanco (Córdoba), y otros dos fallecimientos en sendos accidentes en Bulla (Murcia) y Carmena (Toledo). EFE

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