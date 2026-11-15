Moreno:"Solo Feijóo y el PP pueden hacer posible el cambio" y convertir el 29N en "un castigo electoral al PSOE"

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El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado este domingo desde Motril a aprovechar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para cambiar el rumbo de España y abrir una nueva etapa política con Alberto Núñez Feijóo al frente de un Gobierno "honesto, sensato y comprometido con los ciudadanos".

Durante un acto celebrado junto al candidato número uno al Senado por Granada, Carlos Rojas; el presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, y la presidenta local del partido y alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, Moreno ha trasladado su ilusión por la oportunidad que ofrece el 29N para construir una España "distinta, con un Gobierno que haga de la gestión, la honestidad y el servicio público sus prioridades".

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En esta línea, Moreno ha destacado que "la única manera que lo podemos castigar, la más determinante y efectiva de todas ellas, es el voto", ha afirmado en referencia al PSOE, antes de insistir en la importancia de "votar y votar bien".

Asimismo, Moreno ha puesto en valor el dinamismo económico y social de Motril y la Costa Tropical, el potencial de sus recursos naturales y el talento de sus ciudadanos, así como el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento y la Diputación de Granada. Así, ha defendido la importancia de escuchar a los colectivos sociales y económicos para conocer sus necesidades y contribuir al progreso de la comarca.

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Además, ha invitado a realizar un balance "sensato y constructivo" de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y de sus consecuencias para Motril, Granada, Andalucía y España, lamentando la falta de sensibilidad del Ejecutivo central hacia los compromisos pendientes con este territorio.

Entre ellos, ha situado el reglamento de costas y sus consecuencias para los negocios vinculados a la economía azul; las conducciones de Rules, fundamentales para garantizar el abastecimiento y el regadío; las inversiones portuarias y la conexión ferroviaria entre Motril y Granada, que considera "imprescindible" para un puerto de interés general del Estado que carece de ferrocarril.

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Sobre las conducciones de Rules, ha asegurado que la Junta quiere seguir colaborando, aunque se ha encontrado con "un muro de hormigón armado" en la Administración General del Estado.

A partir de esa realidad, Juanma Moreno ha pedido a los ciudadanos que reflexionen sobre las decisiones adoptadas durante los últimos ocho años. Además, ha considerado "inaceptable" que se aprobara una ley de amnistía para "quienes quisieron romper el proyecto común de España".

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Al hilo, ha subrayado que "eso no es tolerable, ni razonable, ni sensato para un país que quiere dar imagen y proyección de estabilidad también para la economía".

Igualmente, el presidente andaluz se ha referido a la responsabilidad de los gobernantes ante las tragedias, recordando la dana de Valencia y el testimonio televisivo de un policía nacional expedientado tras acudir a los tribunales por la actuación de mandos políticos y operativos.

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En este contexto, ha defendido que "cuando hay un problema, el primero que tiene que acudir al auxilio de tu ciudadano es el presidente", recordando que durante sus años al frente de la Junta nunca ha preguntado por la ideología de quienes necesitaban ayuda, sino que ha movilizado los recursos disponibles para atenderlos.

ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SEGURIDAD FERROVIARIA

Moreno ha abordado también la situación energética de Andalucía, recordando que desde 2019 su Gobierno adoptó la decisión estratégica de reducir la dependencia de otras comunidades. Además, ha cifrado en un 73% la presencia de las renovables en el mix energético y ha expresado su confianza en alcanzar la autosuficiencia durante la legislatura.

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Sin embargo, Moreno ha advertido de las limitaciones de la red eléctrica para transportar esa energía, señalando que Andalucía recibe un 40% menos de inversión por habitante que comunidades como Cataluña o el País Vasco.

También ha recordado el apagón general sufrido en España, al que ha atribuido nueve fallecimientos, pérdidas económicas millonarias y un deterioro de la imagen internacional, lamentando que no se hayan asumido responsabilidades ni aclarado suficientemente sus causas.

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En ese balance ha incluido los audios de Koldo García y José Luis Ábalos en los que se trata a las mujeres como mercancías, así como la investigación de la Fiscalía Europea sobre si los fondos Next Generation previstos para seguridad ferroviaria se utilizaron para ese fin o para otros diferentes. También ha mencionado las actuaciones de la Fiscalía Europea relacionadas con las pulseras de control de los maltratadores.

Y, en materia ferroviaria, ha situado la seguridad como una prioridad, recordando los accidentes que han dejado 115 víctimas mortales en nueve meses, además de heridos con graves secuelas físicas y psicológicas.

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Por tanto, Moreno ha reivindicado la lealtad de Andalucía al proyecto común de España y ha lamentado la falta de correspondencia del Gobierno central. Así, ha recordado que durante más de ocho años de sanchismo apenas se han construido tres kilómetros y medio de autovía en una comunidad con la extensión de Portugal, así como la ausencia de nuevos kilómetros de Cercanías, frente al esfuerzo de la Junta para impulsar los metros de Sevilla, Málaga y Granada y los proyectos tranviarios en Jaén y en Sevilla.

Igualmente, el líder andaluz ha defendido que estas elecciones son históricas porque España no puede asumir otros cuatro años de un modelo que, a su juicio, divide a la sociedad y alimenta los enfrentamientos ideológicos, incluso entre jóvenes.

A quienes contemplan apoyar otras alternativas políticas, Moreno les ha trasladado un mensaje inequívoco: "El único que puede ser presidente aquí es Alberto Núñez Feijóo. No hay otro".

UN PROYECTO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y ESPERANZA

Juanma Moreno ha expresado su ilusión por el futuro de España, Andalucía, Granada y Motril, convencido de que la democracia permite cambiar las cosas. Como ejemplo de gestión, ha destacado que la Junta aprueba sus presupuestos cada año para que entren en vigor el 1 de enero, ofreciendo estabilidad y seguridad.

Asimismo, ha anunciado que este año se invertirán 500 millones de euros en la provincia de Granada, fruto del esfuerzo de los contribuyentes, y ha recordado que su Gobierno ha gestionado cerca de 400.000 millones de euros durante estos años, defendiendo la honestidad, el trabajo en equipo y la concepción de la política como servicio público.

Además, ha insistido en que Motril y su comarca pueden alcanzar un desarrollo económico y social todavía mayor mediante la colaboración entre el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y un Gobierno de España sensible a sus necesidades.

También ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez ha dispuesto de 160.000 millones de euros de fondos europeos y de una recaudación tributaria histórica, sin que ello se haya traducido en las inversiones necesarias para garantizar la seguridad ferroviaria, ejecutar la conexión ferroviaria del puerto o desarrollar las autovías pendientes.

Frente a la propaganda, ha reivindicado dedicar el tiempo y los esfuerzos a gestionar y resolver problemas. Así, ha advertido de que otros cuatro años de Sánchez consolidarían una fórmula política basada en el muro, la confrontación y el sectarismo, y ha pedido aprovechar la oportunidad de cambio con "datos, con razones, con educación, con cercanía, pero con determinación".

Finalmente, Moreno ha garantizado que su compromiso con Andalucía seguirá siendo el mismo cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno. Además, ha explicado que participa activamente en esta campaña por patriotismo, responsabilidad hacia España y compromiso con el futuro de Andalucía.