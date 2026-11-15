Montero critica a los "agresores machistas" que lleva Abascal en sus listas y los tacha de "fanatismo religioso"

24/10/2026 La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, durante el acto 'Casa. Vida. Futur', en la plaça Major de Nou Barris, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Es su primer acto conjunto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, donde han tratado temas como la vivienda, el empleo y el encarecimiento de la vida. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

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La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, se ha referido este domingo 15 a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en un mitin ofrecido el pasado sábado en Almería que relacionaban la violencia de género con el "fanatismo religioso", criticando la presencia de "agresores machistas" en las listas de la formación.

"Santiago Abascal ha dicho que la violencia de género no existe. ¿Y los agresores machistas que llevas en tus listas, Abascal? ¿Los agresores machistas que Abascal lleva en su lista, esos de qué fanatismo religioso son?", ha expresado Montero en un acto de campaña de Podemos en Sevilla junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la candidata número uno por Sevilla, Mar Cambrollé; y el candidato número uno por Cádiz, Julio de la Torre.

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En relación, Montero ha hecho alusión al Patronato de Protección a la Mujer, institución creada en 1941 y activa hasta 1985, como "cárcel de mujeres en todo el país, para tenernos puesta la bota en el cuello", al tiempo de prometer que si gobierna Podemos no se dará "ni un euro más de dinero público a todas esas congregaciones religiosas que son responsables de torturas, trabajos forzados y violaciones de derechos fundamentales a las mujeres".

Respecto a los comicios generales del próximo 29 de noviembre, ha señalado que "nos quieren decir que sólo hay dos opciones, que la derecha lo destruya todo y la otra, que es más de lo mismo". Al respecto, ha posicionado la propuesta de Podemos ajena a ambas opciones. "Lo que está diciendo la gente en las calles no es más de lo mismo, es que se baje el precio de los alquileres, que tengamos trabajo y cambios profundos", ha precisado.

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"Uno vota lo que es, lo que siente, lo que sueña, vota las medidas que quiera. El problema no es que la gente quiera bajar el precio de los alquileres, el problema es quien te pide el voto y después no lo hace y hace que todo siga como está. El problema no es vuestro voto, el problema es que las cosas se queden como están o vayan a peor. Y para que vayan a mejor, el voto es para Podemos", ha asegurado.

De este modo, la candidata de Podemos ha advertido que "los de arriba tienen jueces, tienen medios de comunicación y tienen políticos que los defienden". "La gran brecha es quien tiene el poder y quien no lo tiene. Los de arriba, para tener más poder y más dinero, están acumulando cada vez más. Se llevan todo lo que la riqueza trabajadora genera".

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Al hilo, Montero ha propuesto "seguir el rastro del dinero" para "traerlo de vuelta a su legítimo propietario, que son las familias y los trabajadores". "Y eso significa bajar los alquileres un 40 por ciento, prohibir si te quieres comprar una casa para hacer negocio, y los pisos turísticos para que la gente pueda volver a vivir en sus barrios y en sus ciudades".

A este respecto, ha considerado que "no basta con las fuerzas soberanistas, hace falta construir un proyecto plurinacional que quiera que los trabajadores andaluces compartan proyecto de país con los vascos, con los castellanos, con los catalanes y que se enfrente a los señoritos andaluces y a los señoritos de Madrid".

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En cuanto al gasto en defensa que ha exigido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la candidata de Podemos ha sugerido que "esos 36.000 millones que ahora estamos metiendo en armas los podamos llevar a la sanidad, a contratar médicos, personal sanitario, a los profes, a llevar a mil millones la lucha contra la violencia machista, a expropiar a los fondos buitre y a hacer un parque público".

"Cuando nosotras decimos que queremos un salario mínimo a 1.800 euros, queremos bajar el precio de los alquileres, queremos hacer un parque público de vivienda, queremos 30 horas semanales, queremos echar a los 'yankees' de Rota, de Morón y hacer planes de empleo para que trabajar no signifique apoyar los crímenes y las guerras de Donald Trump" ha concretado Montero, que ha manifestado que Algeciras debe dejar de ser "un puerto por el que pasa material militar que termina en un genocidio".

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ACTUACIÓN POLICIAL EN EL 11N

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha recriminado que "hay tres personas en este momento que están en prisión provisional por haber participado en la huelga general del 11 de noviembre", mientras que los de Núcleo Nacional "tenían municiones y armas en sus casas y están en la calle".

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"Cuando no hay fuerza en la izquierda para condicionar al PSOE a hacer lo que no quiere hacer, ya sabemos lo que ocurre", ha advertido la secretaria general del partido, que ha indicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "son como una balanza que está inclinada hacia la derecha".

"Cuando la gente estaba pidiendo democratización de la justicia, democratización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que nos ha dado a cambio es Marlaska y acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, con el Partido Popular, para volver a entregar el control de los altos tribunales de este país al Partido Popular", ha afeado Belarra.

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LEY INTEGRAL PARA LOS BARRIOS VULNERABLES

La candidata número uno por Sevilla, Mar Cambrollé, ha asegurado este domingo en el mitin conjunto con Montero y Belarra que si llega a ser diputada "nunca me voy a olvidar de los barrios obreros" y propondrá una ley integral para los barrios vulnerables "que conste de una partida presupuestario estatal para "poder rehiabilitar los edificios, mejorar el paisaje urbanístico de nuestros barrios e invertir en inclusión laboral para los jóvenes.

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"Mucho antes de ser activista Lgtbi, ya luché en mi barrio por aquellos servicios públicos que han carecido siempre los barrios", ha declarado. "Luchar por colegios, por guarderías infantiles, porque nos pusieran semáforos, porque en el colegio tenían que cruzar los niños todos los días una autopista y muchos murieron en esa autopista por no haber semáforos. Luchamos también, como no, también por ambulatorios. Me duele la piel de haber luchado por los derechos que tienen las carencias de los barrios obreros".

Así, el cabeza de lista por Cádiz, Julio de la Torre, ha reclamado que nadie se quede atrás" y que "nadie se calle por miedo", y ha pedido el voto en el próximo 29 de noviembre "por la paz, al vivienda y el trabajo, por una sanidad que nos cuide, que nos cure con respecto. Que el amor no tenga aduanas ni fronteras que cruzar y que nadie se quede atrás".