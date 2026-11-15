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Miguel Pérez-Godoy brilla en una jornada final repleta de récords nacionales

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Javier Villanueva

Madrid, 15 nov (EFE).- El sevillano Miguel Pérez-Godoy protagonizó la gran sorpresa de los Campeonatos de España de piscina corta que concluyeron este domingo en Madrid, tras imponerse, con nuevo récord nacional incluido, en una final de los 200 libre que se presentaba como un duelo entre Luca Hoek y Hugo González.

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Pero nadie pudo resistir el espectacular ataque final que protagonizó Pérez-Godoy, que completó los últimos veinticinco metros en unos sensacionales 12.98 segundos que permitieron al andaluz tocar la pared en primera posición.

Un primer puesto que parecía reservado al joven Luca Hoek, que pareció dispuesto a lograr el doblete tras imponerse el viernes en la final de los 100 libre, tras dominar la final durante siete de los ocho largos.

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Pero ni las 62 centésimas de ventaja con las que Hoek afrontó los últimos veinticinco metros sirvieron al nadador de CN. Terrasa para contener a un Miguel Pérez-Godoy que acabó superándole por 21 centésimas para firmar un crono de 1:42.07 minutos.

Tiempo que sirvió al andaluz para rebajar en 33 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía Luis Domínguez con un crono de 1:42.40 desde diciembre del año 2024.

Un suculento 'mordisco' que permitió a Miguel Pérez-Godoy lograr el billete para los Mundiales de piscina corta que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín tras nadar 77 centésimas por debajo de la mínima -1:42.84- requerida por la Federación Española para acudir a la capital china.

Completó el podio el balear Hugo González, que volvió a demostrar el excelente estado de forma en el que se encuentra a poco más de dos semanas para el inicio de la cita mundialista, tras firmar su mejor marca personal con un crono de 1:42.68 minutos

Pero el de Pérez-Godoy no fue la única plusmarca nacional que se batió en la última jornada de finales de estos Campeonatos de España, en los que Iván Martínez Sota se consagró como el indiscutible 'rey' de los 50 espalda.

El nadador riojano, que ya contaba en su poder desde el pasado verano el récord de España en piscina larga estableció este domingo un nuevo tope nacional en piscina corta, tras imponerse en la final de los 50 espalda con un tiempo de 23.04 segundos.

Una marca que permitió a Martínez Sota rebajar en 3 centésimas la anterior récord nacional en posesión de Aschwin Wildeboer con un registro de 23.07 desde los Mundiales disputados en el año 2009 en Estambul

Actuación que permitió al nadador del CN. Barcelona, que cumplió 21 años el pasado mes de junio, lograr su tercer billete para los Mundiales de Pekín, tras los logrados en los 100 y 200 espalda, al rebajar la mínima -23.06- federativa.

Unos Mundiales en los que presumiblemente no estará, pese a lograr el tiempo exigido por la Federación Española el granadino Carlos Garach tras establecer un nuevo récord de España de los 800 libre con un tiempo de 7:35.35 minutos.

Plusmarca que confirmó que el nadador andaluz, de 22 años, está plenamente de vuelta tras el parón que realizó el pasado año para iniciar su carrera militar.

Tal y como confirmaron los 2.16 segundos en los que Carlos Garach rebajó el anterior récord de España que poseía Marc Sánchez con un registro de 7:37.51 minutos desde el año 2014.

No obstante, todo hace indicar que el nadador del CN. Mairena Aljarafe no lograr el billete para los Mundiales de piscina corta que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín al mejorar en medio segundo la mínima -7:35.92- requerida para acudir a la capital china.

No obstante, todo hace indicar que Carlos Garach no viajará a la capital china para preparar los retos que le esperan en 2027 tanto en las aguas abiertas como en los Mundiales de piscina larga que se disputarán en verano en Budapest.

Quien si estará en Pekín será la jovencísima Irene Ciércoles, que se confirmó como la 'reina' de los Nacionales con un total de cuatro oros y una plata individuales, tras coronarse este domingo campeona de España de los 50 espalda.

Un oro que la aragonesa no pudo adornar con un nuevo récord de España, tras imponerse con un crono de 26.52 segundos, 12 centésimas más que la plusmarca que Ciércoles estableció en la preliminares matinales con un tiempo de 26.42.

Triunfo que no pudo emular Carlota Rodríguez, que con 14 años estableció este verano un nuevo récord nacional absoluto en la prueba de los 50 mariposa en piscina larga, que tuvo que 'conformarse' con un tiempo de 26.49 con la medalla de bronce en la final de los 50 mariposa.

Dos puestos más arriba en el podio, en la primera posición, concluyó su actuación en la final de los 100 braza el tarraconense Carles Coll, que pese a los dos que conquistó en Madrid parece un escalón por debajo de cuando se coronó campeón del mundo de los 200 braza en 2024 .EFE

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