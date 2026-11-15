Miguel Pérez-Godoy bate el récord de España de los 200 libre en piscina corta

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Madrid, 15 nov (EFE).- El sevillano Miguel Pérez-Godoy estableció un nuevo récord de España de los 200 libre en piscina corta tras imponerse este domingo en la final de los Campeonatos de España que se disputan en Madrid con un tiempo de 1:42.07 minutos.

Un registro que permitió a Pérez-Godoy, de 22 años, rebajar en 33 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía Luis Domínguez con un crono de 1:42.40 desde el año 2024.

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Rebaja que permitió al nadador del CN. Terrassa lograr el billete para los Mundiales de piscina corta que se disputarán el próximo mes de diciembre en Pekín tras nadar 77 centésimas por debajo de la mínima -1:42.84- establecida por la Federación Española para acudir a la capital china.EFE